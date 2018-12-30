«النشامى» يتعادل ودياً مع الصين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعادل منتخب الأردن الملقب بـ ( النشامى) مع الصين 1-1 في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس، ضمن استعداد الفريقين للمشاركة في كأس آسيا 2019 في الإمارات، وتقدم منتخب الصين بهدف وو زي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك المنتخب الأردني التعادل عن طريق موسى التعمري في الدقيقة 35.

ويلعب الأردن في النهائيات القارية، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً، أستراليا حاملة اللقب وسوريا وفلسطين، بينما يلعب المنتخب الصيني بالمجموعة الثالثة، إلى جانب كوريا الجنوبية وقرغيزستان والفلبين.

ضغط منتخب الأردن في بداية المباراة، ولكن المنتخب الصيني نجح في خطف هدف التقدم بعد مرور 17 دقيقة عبر رأسية وو زي، وتواصل ضغط لاعبي الأردن حتى نجح موسى التعمري في إدراك التعادل في الدقيقة 35.

وفي مباراة ودية ثانية، نجح منتخب العراق في تحقيق الفوز على منتخب فلسطين بهدف من دون مقابل، وسجله همام طارق في الدقيقة 46، ويلعب العراق في كأس آسيا، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب إيران وفيتنام واليمن، بينما يلعب المنتخب الفلسطيني، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضاً أستراليا حاملة اللقب وسوريا والأردن.