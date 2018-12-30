طاقم التحكيم البحريني يصل اليوم

يصل دبي اليوم طاقم التحكيم الدولي البحريني، للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس آسيا 2019، التي ستستضيفها الإمارات خلال الفترة 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبلين.

ويتكون الطاقم من حكم الساحة الدولي المونديالي نواف شكر الله، والحكم المساعد الدولي المونديالي ياسر تلفت، والحكم المساعد الدولي محمد جعفر؛ للمشاركة في تحكيم أكبر استحقاق آسيوي على مستوى القارة بالنسبة للمنتخبات.

ويأتي التكليف الآسيوي تأكيداً على المكانة المرموقة للتحكيم البحريني على جميع الصعد، وذلك للمستويات المتميزة التي تقدمها الصافرة البحرينية في مختلف البطولات الدولية والقارية والإقليمية والمحلية.

ويعتبر الحكام الثلاثة ضمن قائمة النخبة الآسيوية، ويأتي اختيارهم تأكيداً على مستوياتهم المتميزة التي أهلتهم للتواجد في أكبر بطولة على مستوى قارة آسيا.

يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلف 30 حكماً للساحة و30 حكماً مساعداً لإدارة مباريات البطولة، فيما سيشرف على تقييم الحكام 10 مقيمي حكام، بالإضافة إلى مدربين اثنين للياقة البدنية.