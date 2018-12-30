الهند تكذب الإعلام وتتمسك بمدربها

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قدم اتحاد كرة القدم الهندي جرعة معنوية للإنجليزي ستيفن قسطنطين مدرب المنتخب الأول، قبل أيام قلائل من انطلاق كأس آسيا الذي يشارك فيه ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخب الإمارات وتايلاند والبحرين.

وأدان الاتحاد، ما تردده وسائل الإعلام في الهند عن عدم تجديد التعاقد مع المدرب الإنجليزي عقب انتهاء فترة التعاقد معه مطلع فبراير من العام المقبل، مؤكداً في بيان مهم له أن الوقت غير مناسب لتداول مثل هذه الأنباء التي وصفها بالكاذبة.

ومشيداً في ذات الوقت بالعمل الكبير الذي يقوم به المدرب الإنجليزي لتطوير كرة القدم في الهند ونجاحه في الوصول بالمنتخب للمركز 97 حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد أن كان يحتل المركز 133 قبل 4 سنوات عندما تولى قسطنطين المهمة، معتبراً أن هذا التقدم دليل على نجاحه والجهد الذي يقوم به وتحسن نتائج المنتخب تحت قيادته ومن ضمنها الوصول إلى نهائيات كأس آسيا.

وقال كوشال داس الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن كل الأنباء التي تتحدث عن رحيل المدرب قسطنطين بنهاية شهر يناير المقبل، عارية تماماً من الصحة، مبيناً أن اتحاده لم يصدر قراراً بهذا الشأن وأن تركيز الجميع منصب فقط حول المشاركة الآسيوية وتجهيز المنتخب بدنياً ومعنوياً للمباريات القوية التي تنتظره، وبعد الفراغ من البطولة سيجتمع اتحاد الكرة لمنافشة القرار بشأن عقد المدرب.

وأضاف داس: من المؤسف أن تتناول بعض وسائل الإعلام مثل هذه الأخبار الكاذبة دون تقدير للمهمة التي تنتظر المنتخب.

وثمن الأمين العام لاتحاد كرة القدم الهندي عطاء المدرب الإنجليزي في الفترة السابقة وقال: منذ أن تولى قسطنطين مهمة التدريب في 2015 والمنتخب يسير نحو الأفضل، علينا أن ندعمه في هذه المرحلة المهمة بدلاً من نشر الأخبار الكاذبة.