«سوبرمان» يحذر لاعبي المنتخب من التوهان

المصدر: دبي- العوضي لنمر

حذر محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، وأحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخبنا الوطني، والذي شارك في نهائيات كأس العالم بإيطاليا 90، من التوهان أو التهاون خلال الفترة المقبلة واعتقاد أن منافسات البطولة الآسيوية سهلة، وقال لا بد أن تكون ثقتكم بأنفسكم كبيرة وسعيكم لأداء قوي وجهد كبير، ولابد أن يكون هذا هو الهدف الرئيس من أجل عكس مستوى الكرة بالوطن أمام تلك النخبة القارية.

كما وجه محسن مصبح الشهير بـ «سوبرمان» نداء إلى لاعبي الأبيض قال فيه: احذروا التوهان وزيدوا من تركيزكم خلال الفترة المقبلة من أجل إسعاد جماهيركم خلال منافسات كأس آسيا وتحقيق أداء ونتيجة على مستوى الطموح، ما يؤهلكم للمباراة النهائية.

قادرون

وقال رئيس شركة الشارقة لكرة القدم: إن الأبيض قادر على تحقيق آمال الجماهير الإماراتية في حصد لقب بطولة آسيا، التي ستشهد مولد فرق ونجوم جدد.

العرين في أمان

وأوضح السوبر مان أن عرين الأبيض بأمان في نهائيات كأس آسيا في ظل وجود حراس مميزين أمثال خالد عيسى وعلي خصيف والشامسي، الذين أثبتوا قدراتهم، مشيراً إلى أن لا خوف على مركز حراسة المرمى في كال منتخباتنا الوطنية بمختلف الأعمار، حيث يوجد حراس على مستوى جيد سيكون لهم مستقبل باهر.

مستوى طيب

وأشاد بالمستوى المتميز والثابت لخالد عيسى الذي أسهم بتتويج فريقه العين بفضية مونديال الأندية لأول مرة، كما سبق لفريقه أن فاز بلقب الدوري والكأس الموسم الماضي إلى جانب حصوله على جائزة أفضل حارس في خليجي 23 بالكويت، فيما أشاد كذلك بعلي خصيف، الذي يعد من الحراس البارزين والذي يواصل تألقه هذا الموسم، وبمحمد حسن الشامسي حارس فريق الوحدة، الذي قاد المنتخب الأولمبي لتحقيق الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الآسيوية، بعد تألقه في صد ضربات الجزاء الترجيحية في الأدوار الإقصائية واختياره ضمن التشكيلة المثالية للدورة.

صورة إيجابية

وعن رأيه في حظوظ منتخبنا الوطني في البطولة والعناصر الموجودة في القائمة أكد السوبرمان أن الأبيض يعد من المنتخبات القوية في قارة آسيا، وهو ثالث النسخة الماضية بأستراليا 2015 على الرغم من تراجع المستوى خلال الفترة الماضية، خاصة في تصفيات كأس العالم 2018 إلا أننا على ثقة تامة بأن الأبيض سيظهر بصورة إيجابية، والعناصر الموجودة في صفوف المنتخب حالياً تعد الأفضل وهي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وتبقى المسألة لدى الجهاز الفني كيفية خلق التشكيلة المثالية واختيار طريقة وأسلوب اللعب التي تتماشى مع قدرات اللاعبين، وهو أمر يعلمه زاكيروني دون أدنى شك.

تعامل بالقطعة

وأضاف: يجب التعامل مع البطولة بالقطعة بحيث يتم التركيز أولاً على مباريات دور المجموعات التي لن تكون سهلة خاصة أن منتخبات البحرين والهند وتايلاند تطورت كثيراً، وهنا يأتي دور الجماهير بالحضور إلى المدرجات لمساندة اللاعبين والشد من أزرهم، واستعادة ذكريات الملحمة الجماهيرية في خليجي 94 وكأس آسيا 96 وخليجي 2007 ومباريات التصفيات المؤهلة إلى لندن 2012 وغيرها من المباريات المصيرية، التي لعب فيها الجمهور الدور المهم والبارز في حسم نتيجة المباريات، وقال مصبح: إن الجميع في الأندية سيقفون خلف المنتخب بكل قوة من أجل تحقيق الطموحات المرجوة.