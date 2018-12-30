العبدولي: الوصول للنهائي ليس بالتمني

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قلل جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة من هزيمة منتخبنا الوطني الودية أمام شقيقه الكويتي أول من أمس بهدفين من دون رد، لافتاً إلى أن مثل هذه التجارب تعد مفيدة للجهاز الفني، ويجب ألا تشغل الهزيمة بال اللاعبين وكذلك الجمهور.

وخصوصاً أن الأهم بالتأكيد هو المباريات الرسمية التي تنطلق يوم 5 يناير المقبل بمواجهة الإمارات لشقيقه البحريني، معتبراً أن المباريات صعبة وأن الوصول للنهائي لا يتم بالأماني، وإنما بالجهد والعرق، معرباً عن أمله أن يجد رفاق إسماعيل مطر المساندة حتى يحقق الأبيض الحلم ويتوج بلقب كأس آسيا.

وفي ما يتعلق بالمنتخبات في مجموعة «الأبيض» والتي تضم كلاً من البحرين والهند وتايلاند، أكد العبدولي أن المراقبين والمحللين يرون مجموعة الأبيض سهلة، لكن أقول إن الحذر واجب وليس هناك فريق سهل وآخر صعب، وفي اعتقادي أن اللاعبين مطالبين باحترام كافة منتخبات المجموعة.

وأشار العبدولي إلى أنه في الآونة الأخيرة باتت كافة الدول تهتم بمنتخباتها وأصبحت المسافة قريبة بين المنتخبات والوصول للنهائي لا يتم بالأماني وإنما ببذل العرق والجهد داخل أرضية الملعب.

أمانٍ

وأعرب العبدولي عن أمله أن تنتهي أيام كأس آسيا ومنتخبنا الوطني يتربع على عرش القارة الصفراء، مشيراً إلى أن ثقته كبيرة بكافة لاعبي المنتخب الأول وبالجهازين الفني والإداري، ملمحاً إلى أن الجمهور يقع على عاتقه الكثير حينما تنطلق مباريات كأس آسيا يوم 5 يناير المقبل ومواجهة منتخبنا الوطني لنظيره البحريني، وهي المباراة التي سيكون التركيز عليها بصورة كبيرة وخصوصاً أنها ستبث الاطمئنان وسط الجمهور وخصوصاً إذا قدر لمنتخبنا تحقيق الفوز على شقيقه البحريني.