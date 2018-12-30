فاروق عبدالرحمن: رأينا العين يقارع أندية العالم فوثقنا في المنتخب

المصدر: دبي-عزالدين جاد الله

أكد فاروق عبدالرحمن نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي الوصل السابق، أن إنجاز نادي العين في مونديال الأندية جعل البعض يعتقد أنه سيضاعف من الضغوط على منتخبنا الوطني لكرة القدم، المقبل على المشاركة في منافسات كأس آسيا التي تستضيفها الدولة بعد أيام، لكن العكس هو الصحيح.

وقال نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم: «إن إنجاز الزعيم يجب أن يرفع من معنويات لاعبي الأبيض ويحفزهم لتقديم أداء مشرف، إذ رأينا العين وهو يقارع أندية بطلة على مستوى العالم وقدم مردوداً طيباً، ما يجعلنا نثق في قدرة منتخبنا على تقديم أداء يليق بدولة الإمارات التي تستضيف البطولة، كما أن اللاعبين أمام فرصة لتسطير تاريخهم في سجل البطولة الآسيوية.

وعن رأيه في نسخة آسيا التي تطرق الأبواب حالياً، قال: أعتقد أن كافة المنتخبات، قد باتت جاهزة للمسابقة التي ستشهد منافسات ساخنة بين الفرق المختلفة تنبئ عن نسخة قوية.

وقال: أمام منتخبنا الوطني فرصة للصعود، وخصوصاً أن مجموعتنا تضم منتخبات سهلة، وعلى أصحاب الأرض مضاعفة الجهد للوصول إلى الطموح المنشود.

ذكريات

ويتذكر نجم منتخبنا ونادي الوصل السابق فاروق عبدالرحمن مشاركته ضمن صفوف «الأبيض» في النسخة الصعبة للبطولة الآسيوية عام 1984 والتي استضافتها سنغافورة عندما نجح في تسجيل هدف الإمارات الوحيد في مرمى أصحاب الأرض، بينما ودع «الأبيض» المسابقة من دور المجموعات إذ حل في المركز الثالث خلف كل من الصين وإيران.

وأوضح نجم الوصل الأسبق: «لم يكن منتخبنا الوطني في ذاك الوقت في قوته، ولم يتمكن الأبيض من التأهل إذ ودع المسابقة من دور المجموعات، وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانب الإمارات كلاً من: الصين والهند وسنغافورة، وإيران». وأضاف: «أتذكر أني قمت بتسجيل هدف الإمارات الوحيد في مرمى سنغافورة، وقدمت أداءً مميزاً في ذاك الوقت».