1000 دولار بدل الفاقد لبطاقة آسيا الإعلامية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تسليم بطاقات الإعلاميين واللجان العاملة بالنسخة السابعة عشر من كأس آسيا، المقررة في الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، وذلك من خلال المكاتب الخاصة المؤقتة، التي أقامها الاتحاد في عدد من ملاعب البطولة الثمانية، وتم التأكيد على أنه حال فقدان البطاقة، سيتم توقيع غرامة ألف دولار على صاحبها، لاستخراج بدل فاقد.

وتم بدء التسليم أول من أمس في استادات مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وخليفة بن زايد بمدينة العين، ونادي الشارقة، فيما تم أمس، التسليم في استاد آل مكتوم بنادي النصر، وأشار رولاند المسؤول من قبل الاتحاد الآسيوي في استاد آل مكتوم، إلى أن العمل في مقرات التسليم، يبدأ من التاسعة صباحاً، ويستمر حتى السادسة مساءً، وحتى يوم 4 يناير المقبل، وهو اليوم الأخير المقرر للانتهاء من عملية تسليم البطاقات.

يتم العمل داخل مقرات تسليم البطاقات، من قبل مجموعة من المتطوعين للعمل في البطولة الآسيوية، ويقوم المستلم بالتوقيع على إقرار بتسلمه البطاقة، ويتضمن الإقرار عدداً من الشروط القانونية، ومنها المسألة القانونية حال استخدام البطاقة من قبل شخص غير صاحبها، وكذلك توقيع غرامة مالية قيمتها ألف دولار، لمن يفقد البطاقة ويرغب في استخراج بدل فاقد.

الجدير بالذكر، أن البطولة تشهد 51 مباراة، بمشاركة 24 منتخباً، تم تقسيمهم على 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل منها الأول والثاني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، وستكون البداية والنهاية على استاد مدينة زايد الرياضية، في حين، ستقام المباريات على 8 ملاعب موزعة على 4 مدن.