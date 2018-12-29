آلية جديدة لانتخابات إدارة اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة يعد الآن لائحة انتخابات جديدة، سيتم بلورتها بشكل نهائي إدارياً وقانونياً خلال الفترة المقبلة، لعرضها على الجمعية العمومية العادية التي ستعقد في يونيو المقبل.

وتتضمن اللائحة الجديدة انتخاب رئيس، ونائب «خلاف منصب النائب الذي سيسند إلى رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ليكون هناك نائبان لرئيس مجلس الإدارة، وعنصر نسائي، وانتخاب 7 أعضاء، على أن يتم اختيار عضوين من أصحاب الخبرات التخصصية، بالتعيين من قبل رئيس المجلس بعد الانتخاب ويحق لهما التصويت.

ويأتي مقترح تعيين عضوين لسد الثغرة التي أفرزتها الدورة الانتخابية الحالية، التي لم يوجد بها حكم كرة يتولى رئاسة لجنة الحكام، مما أوجد مشكلة للمجلس الحالي لاتزال قائمة حتى الآن.

وكانت اللجنة الانتخابية برئاسة محمد العامري، قد بذلت جهوداً كبيرة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، وسيتم الإعلان عن لائحة الانتخابات الجديدة لاتحاد الكرة بعد أن يتم اعتماد إشهار رابطة المحترفين الإماراتية رسمياً من قبل هيئة الرياضة.

من جهة أخرى تبدأ لجنة دوري المحترفين إجراءاتها الإدارية والقانونية لرفع مشروع إشهار رابطة المحترفين الإماراتية وشعارها إلى هيئة الرياضة من أجل الاعتماد رسمياً، بعد أن أقرت الأندية مسودة النظام الأساسي وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرياضة.

حيث تسمى «رابطة المحترفين الإماراتية» وتضم الأندية المحترفة في كرة القدم بالدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً وقانونياً، على أن يستمر رئيس لجنة دوري المحترفين الحالي رئيساً لمجلس إدارة الرابطة، وأعضاء المكتـب التنفيـذي للجنة، أعضاء لمجلـس إدارة الرابطة مــن تاريخ إشهار الرابطة لحين إجراء انتخابات جديدة في نهاية الموسم 2019 ــ 2020.

ولقي المشروع ردود فعل واسعة لما يمثله من نقلة إدارية واستقلالية تنصب في صالح كرة الإمارات وتطورها خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تصحيح سلبيات المرحلة الماضية وبدايات العمل الاحترافي..

جهود كبيرة

ووجه غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، الشكر إلى اللجنة التنفيذية للجنة دوري المحترفين على جهودها الكبيرة لإعداد مسودة النظام الأساسي لإشهار رابطة المحترفين ، والتي شهدت العديد من البنود التي تنظم عمل الرابطة المستقبلي، وقال :النقاشات التي تمت خلال الاجتماع كانت مثمرة بما يعزز من قوة النظام الأساسي الذي يعالج العديد من الممارسات التي شهدتها الفترات الماضية.

وأضاف : مشروع رابطة المحترفين من شأنه أن يساهم في تطور الكرة الإماراتية خلال السنوات المقبلة، في ظل الدعم الكبير واللامحدود ، والجهود المبذولة من إدارات الأندية، ما يعزز من فرص التطوير، التي تنعكس على تطور المنتخبات ، ومشاركة الأندية في البطولات العالمية والقارية، نتمنى التوفيق للوصل ممثلنا في كأس زايد للأندية الأبطال ولمنتخبنا الوطني في كأس آسيا.

خطوة طيبة

ووصف محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، خطوة إقرار مشروع النظام الأساسي لإشهار رابطة المحترفين الإماراتية بالممتازة، لكونها تساهم في توفير الاستقرار الإداري للمنظومة الكروية، بما يعزز من الأداء الفني، ونأمل أن تتوافر كل مقومات النجاح للمشروع خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تحقيق الطفرة الكروية. واعتبر مصبح النقاشات التي تمت خلال الاجتماع التأسيسي بأنها إيجابية.

حيث شهدت العديد من المقترحات البناءة فيما يتعلق بالأمور الفنية والمسابقات، وإعادة تغير مسمى وأهداف المسابقات الخاصة بفئة الشباب، حتى تتماشي مع طموحات الأندية ورغبتها في مواصلة التطور الفني الذي يخدم المنتخبات .

واكد محسن مصبح إن الرابطة بحاجة إلى استقلالية في العمل وإلى دعم وخطط مستقبلية وقال سيكون هناك تغيير في المستقبل من قبل الاتحاد الدولي بخصوص مسمى مسابقات 21 و17 سنة وستنفصل عن اتحاد الكرة وستتبع للرابطة الجديدة في المستقبل».

تجاوز السلبيات

وأشار جمعة العبدولي، عضو شركة الكرة في دبا الفجيرة، إلى أن إشهار رابطة للمحترفين الإماراتية يعتبر مشروعاً جيداً للمستقبل.

حيث تتمتع الرابطة بالاستقلالية الإدارية والمالية، وتمنح اختصاصات تساهم في تعزيز رسالتها، وقال إن النظام الأساسي عالج العديد من السلبيات التي برزت خلال فترة عمل الرابطة في بداية الاحتراف، لأن تجاوز مثل هذه الأمور من شأنه أن يوفر مزيداً من الاستقرار بما يساعد على التركيز للعمل الفني.