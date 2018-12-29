النقليات بطل كأس بطولة «هذا زايد.. هذه الإمارات»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تُوج فريق إدارة النقليات بكأس البطولة الكروية التي نظمتها بلدية دبي تحت شعار هذا زايد.. هذه الإمارات، بالتزامن مع نهاية عام زايد عقب فوزه في النهائي على إدارة الموارد البشرية 4 - 3 في مسك ختام البطولة التي شهدت مشاركة 22 فريقاً.

أشاد إسماعيل الهاشمي مدير إدارة الإيرادات ببلدية دبي بالنجاحات التي رافقت فعاليات البطولة الكروية التي نظمتها بلدية دبي تحت شعار هذا زايد.. هذه الإمارات، بالتزامن مع نهاية عام زايد.

وثمن الهاشمي حرص جميع الإدارات وأقسام البلدية على المشاركة في هذه البطولة التي مثلها أكثر من 330 شخصاً من العاملين وموظفي بلدية دبي أكدوا خلالها التفاعل الكبير والمساهمة في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية لتعزيز الانتماء لدولة الأمن والأمان والولاء للقيادة الرشيدة، ووسط أجواء المنافسة الشريفة بعيداً عن الجو الروتيني الوظيفي.

وعكست مزيداً من الألفة والمحبة بين جميع المشاركين في البطولة. وشدد على أهمية إقامة هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة بالتزامن مع ختام «عام زايد»، وقال: النجاحات التي شهدتها هذه التظاهرة تدفعنا لإقامتها سنوياً وتحملنا المسؤولية لمواصلة النجاح ونعتبرالجميع فائزين.

ووجه الشكر للمهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي لرعايته ودعمه البطولة، وأشاد بالجهاز الإداري في نادي بلدية دبي بقيادة وليد الشيباني للوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح.

وشدد وليد الشيباني مدير قسم نادي بلدية دبي على أهمية البطولة وخاصة أنها تحمل الشعار الذي يعزز مكانة دولتنا الحبيبة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.