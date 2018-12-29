بوركلمانز: أحب الفرح والتفاؤل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يمتاز البلجيكي فيتال بوركلمانز، مدرب منتخب الأردن «النشامى»، بالروح الإيجابية والتفاؤل، ويشدد على أنه مدرب يحب الفرح.

وذلك قبيل المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، وبعدما استلم بوركلمانز مهمة قيادة الجهاز الفني في منتخب الأردن قبل 4 أشهر على انطلاق البطولة القارية، ويعتبر أن خبرته في العمل ضمن الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا في كأس العالم، منحته الخبرة والثقة للإشراف على المنتخب الأردني في كأس آسيا.

مهمة

وقال المدرب: «منذ توليت المهمة في سبتمبر الماضي، كنت أحاول عمل عدة أشياء، وتركيزي على تطوير نظام في الفريق، ولغاية الآن أنا سعيد جداً بتطور الفريق وبما حققته، واللاعبون يستجيبون بصورة جيدة لأسلوب عملي، وهم يستحقون التقدير لأنهم جعلوا مهمتي في اختيار التشكيلة صعبة جداً».

مثل بوركلمانز (55 عاماً)، منتخب بلجيكا مرتين في نهائيات كأس العالم عامي 1994 و1998، وكان يلعب كمدافع، وخاض 348 مباراة مع نادي كلوب بروج البلجيكي، لكنه يشرف للمرة الأولى على تدريب منتخب في كأس آسيا.

ويعتبر أن وضع منتخب الأردن كفريق لا يمتلك إنجازات كبيرة سيتغير قريباً، وأوضح: «الناس يجب أن يؤمنوا كثيراً باللاعبين، وأنا بالفعل شاهدت أشياء كثيرة تحصل في الأردن، والأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم يقوم بخيارات جيدة، وتحت قيادته حققت الفرق تطوراً كبيراً وحصلت على الكثير من النتائج الجيدة، حتى المنتخب النسائي يقوم بعمل جيد».

كشف المدرب أنه قام بتطوير ثقافة إيجابية في الفريق، معتبراً أن هذا الأمر سيضع الفريق في موقف جيد، خاصة عندما يواجه أستراليا حاملة اللقب في المباراة الأولى ضمن المجموعة الثانية يوم 6 يناير المقبل، وقال: «تعرفون أننا سنواجه فريقاً معروفاً كثيراً، وهم بالتأكيد الأبطال وشاركوا أيضاً في كأس العالم عدة مرات.

ومواجهتهم في المباراة الأولى أمر جيد بالنسبة لنا، وبالنسبة لي فإن المباريات الأولى والثانية والثالثة متشابهة، أمام سوريا وفلسطين بعد ذلك، ويجب القول إن هذه الفرق تعرف بعضها جيداً لأنهم من نفس المنطقة.

وبالتالي فإن هذه المباريات لها خصوصية، والفريق يمتلك روحاً إيجابية للغاية، وأنا شخص متفائل وأتحدث مع اللاعبين بإيجابية فقط، وهذا يمنحهم الثقة، وأنا مدرب يحب الفرح، ولكن هذا لا يعني أنني لا أضغط على اللاعبين عندما يخطئون».

خسر منتخب الأردن مباراتين وديتين حتى الآن في معسكره الخارجي، لكنه يركز فقط على الجانب الإيجابي، وأوضح: «في مباراتنا الأولى سنحت لنا فرص للتسجيل، خاصة في الشوط الثاني، وقدم اللاعبون أداءً رائعاً للغاية، وأمام قرغيزستان في المباراة الثانية، سنحت لنا ما يقارب 8 فرص، لكن الفريق المقابل سجل عبر تسديدة من خارج المنطقة، وذلك من الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم في الدقيقة الأخيرة».

معسكر

قبل المعسكر، فاز الأردن على الهند 2-1 وتعادل مع السعودية 1-1، وخسر أمام كرواتيا 1-2 في مباريات ودية أيضاً، وتابع بوركلمانز:

«استخدمت هذه المباريات لاختبار طرق اللعب، وإنهاء تحديد مراكز اللاعبين، وعلى سبيل المثال أمام الهند استخدمت طريقة اللعب 3-5-2، وأمام السعودية اختبرت طريقة 4-3-3، والمعسكر التدريبي الحالي أفاد الفريق كثيراً، وحصلنا على فرصة خوض بعض المباريات الودية الجيدة، ما رفع مستوى الثقة بالنفس لدينا».

تسجيل

وأوضح: «في المباراة الأولى سنحت لنا فرص للتسجيل، خاصة في الشوط الثاني، وقدم اللاعبون أداءً رائعاً للغاية.. في المباراة الثانية سنحت لنا ما يقارب 9 فرص، لكن الفريق المقابل سجّل عبر تسديدة من خارج المنطقة، وذلك من الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم في الدقيقة الأخيرة».

وقبل ذلك فاز الأردن على الهند 2-1 وتعادل مع السعودية 1-1 وخسر أمام كرواتيا 1-2 في مباريات ودية أيضاً.

وتابع بوركلمانز: «استخدمت هذه المباريات لاختبار طرق اللعب وإنهاء تحديد مراكز اللاعبين، على سبيل المثال أمام الهند استخدمت طريقة اللعب 3-5-2 وأمام الهند اختبرت طريقة 4-3-3».