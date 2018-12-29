مطالب بإيقاف الدوري السعودي أثناء كأس آسيا

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

تساءل عدد كبير من المغردين السعوديين على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن مصير الدوري السعودي للمحترفين أثناء منافسات كأس آسيا التي تنطلق بعد أيام قليلة، مطالبين بإيقافه.

مؤقتاً لحين انتهاء البطولة القارية، حيث استغرب البعض استمرار الدوري في ظل هذا الحدث المهم الذي تتطلع إليه كل منتخبات القارة الصفراء.

وأطلق البعض عدة تغريدات تنشد إيقاف الدوري، حيث قال أحد المغردين: «جميع الدوريات المشاركة في كأس آسيا توقفت إلا الدوري (السعودي والاسترالي)؟!، وغرد آخر: «أنا ضد استمرار الدوري السعودي أثناء كأس آسيا، هذا لا يحدث في أي مكان بالعالم»، بينما تساءل أحد المغردين مستغرباً: «الدوري السعودي راح يتوقف وقت كأس آسيا؟».

وغرد ثالث: «شئنا أم أبينا ستجبرنا أحداث الدوري ونتائج الفرق على نسيان الأخضر ومتابعته، وهذا سببه عدم إيقاف الدوري أثناء مشاركة المنتخب في كأس آسيا»، وأضاف آخر: «مشكلة كبيرة لو استمر الدوري أثناء كأس آسيا، سوف تقل قيمة الدوري السعودي راح يكون دورياً عادياً».

وتوقع البعض أن يصدر قراراً في القريب العاجل بإيقاف الدوري، لتوجيه كل الاهتمام والدعم للأخضر في مشواره الآسيوي.