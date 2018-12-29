استاد حميد الطاير جاهز للتدريبات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أصبح استاد حميد الطاير بنادي النصر جاهزاً لاستضافة تدريبات منتخبات بطولة كأس أمم آسيا التي تنطلق 5 يناير المقبل بالإمارات.

وذلك بعد انتهاء كافة الأشغال بمرافقه ليشكل مجمعاً رياضياً متكاملاً مع استاد آل مكتوم في قلعة العميد.

واستمرت أشغال تطوير استاد حميد الطاير 8 أشهر، وتمّ تجديد كامل مرافقه التي تشمل مبنى إدارياً سيكون المقر الجديد لأكاديمية الكرة بنادي النصر ويوجد به 6 غرف لتبديل الملابس، وغرفة للمدربين، واستراحة للحكام، وعيادة داخلية وصالة لكبار الزوار مزودة بمصعد كهربائي وصالة تمارين رياضية وغرفة فحص المنشطات، كما تمّ تجديد مدرجات المنصة الرئيسية وتركيب حوالي 1500 كرسي.

وبلغت ميزانية تطوير استاد حميد الطاير 15 مليون درهم ليكون ثاني ملاعب كرة القدم في نادي النصر بعد استاد آل مكتوم.