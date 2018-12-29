البحرين يلتقي كوريا الشمالية ودياً اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يخوض المنتخب البحريني المباراة الودية الدولية الأخيرة له اليوم أمام منتخب كوريا الشمالية، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستستضيفها الإمارات خلال الفترة 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبلين، وتقام المباراة في الثامنة مساء على استاد مدينة خليفة الرياضية، وستكون مغلقة أمام الجمهور والإعلام.

وحقق منتخب البحرين الأول لكرة القدم فوزاً على نظيره اللبناني بنتيجة (1 - 0) في المناورة الودية التي أقيمت بينهما مساء أول من أمس على استاد البحرين الوطني، ضمن استعدادات الفريقين للعرس الآسيوي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل إبراهيم أحمد حبيب هدف منتخبنا في الدقيقة (46) عن طريق ركلة جزاء.

ومع ختام مناورة أمس، تبقت مباراة ودية دولية لمنتخبنا أمام كوريا الشمالية، وكان منتخبنا قد فاز على طاجيكستان في مباراة ودية دولية أقيمت في البحرين 20 ديسمبر الجاري بنتيجة (5 - 0).