أنديتنا تتوحد لدعم كأس آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بات الآن بإمكان الآلاف من الجماهير التي تحضر مباريات الدوري الإماراتي أن تحصل على فرصة حضور مباريات كأس آسيا، بعد موافقة هذه الأندية على مكافأة جماهيرها بتذاكر لحضور بعض مباريات دور المجموعات.

وستستفيد الجماهير بكافة أرجاء الإمارات، من فرصة حضور مباريات بكرة القدم على مستوى عالمي، بفضل أندية دوري المحترفين في الإمارات وجهودها من أجل دعم كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ومن جانبه، قال أحمد هاشم الخوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، خلال إطلاق هذه المبادرة: «كل أسبوع نرحب بالجماهير المتحمسة والوفية في مباريات دوري المحترفين، ومنح المزيد من الفرص لجماهيرنا يعد طريقة رائعة لشكرهم على دعمهم، وللسماح للجميع كي يكونوا جزءاً من كأس آسيا، وهي بطولة نتشرف بأن مبارياتها تقام على ملعبنا».