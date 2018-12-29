31 ديسمبر الموعد الأخير لتقديم كشف حساب اللاعبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

منح اتحاد الكرة مهلةً للأندية حتى 31 الجاري لتقديم كشفٍ بحساب اللاعبين في البنوك، للاستدلال بها في حال وجود أية نزعات بين الأندية واللاعبين.

وذلك في حال تقدّم أحد الطرفين سواء اللاعب أو النادي بشكوى للاتحاد في هذا الخصوص، حيث سيتم اللجوء لتلك الحسابات للفصل في النزاعات التي تعرض أمام اللجان القانونية المعنية للبتّ في الشكوى.

وطالب اتحاد الكرة الأندية بالإفصاح عن أية مميزات إضافية، مثل عقود الرعاية والهدايا والزيادة في المخصصات التي تمنح للاعبين فوق عقودهم الرسمية المعتمدة من الاتحاد، للاستخدام في حال وجود أية نزعات بين أطراف العقد، حرصاً من اتحاد الكرة على تعزيز الصالح العام بما يخدم كرة الإمارات وتطورها.

وفي إطار تطبيق الرقابة المالية على الأندية، حدد اتحاد الكرة 4 فئات من اللاعبين طبق عليهم سقف الرواتب بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى لراتب اللاعب في الفئة الأولى خلال الموسم الكروي الواحد 2.8 مليون درهم، والفئة الثانية 1.8 مليون درهم، والفئة الثالثة 1.2 مليون درهم، والفئة الرابعة لا يزيد راتب اللاعب على 600 ألف درهم.

إلغاء

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة خلال اجتماعها قبول استئناف نادي الجزيرة شكلاً وموضوعاً، وإلغاء قرار لجنة الانضباط ضد النادي فيما يخص سداد مبلغ مليونين و40 ألف درهم لوكيل اللاعب كاسيدو، وإلزام المستأنف ضده برد رسوم الاستئناف لنادي الجزيرة.