المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أكد حسن طالب المري، عضو لجنة كرة القدم بنادي الوصل، أن قرار إشهار رابطة أندية المحترفين يصب في مصلحة الرياضة الإماراتية بوجه عام والأندية المحترفة على وجه الخصوص.

مشيراً إلى أن القرار يواكب ما يحدث في الأندية العالمية المحترفة حتى لا تتخلف أنديتنا عن الركب.

وقال: «لدى الأندية المحترفة الكثير من الهموم والصرف في جوانب عدة ووجود رابطة مشهرة يدفعها نحو المزيد من تنظيم العمل والمضي قدماً في طريق الاحتراف، ويصب في مصلحتها على الصعد كافة».

وأضاف: «سيصبح لهذه الأندية جمعية عمومية منفصلة وكيان مالي وإداري والكثير من الإيجابيات التي سيخلفها قرار إشهار رابطة أندية المحترفين،ونتمنى التوفيق للقائمين على هذه الخطوة التي تدعو إلى التفاؤل ونثق في كونها ستصب في مصلحة أنديتنا في طريق الاحتراف».