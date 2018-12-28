الأبيض يدشن الاستاد الفيروزي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر المباراة الودية التي ستجمع منتخبنا الوطني الأول أمام شقيقه المنتخب الكويتي اليوم في التدريب الأخير للأبيض قبل خوض غمار نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» التي ستدور رحاها اعتباراً من الخامس من شهر يناير، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين وتايلند والهند.

ويعتبر استاد آل مكتوم «الملعب الفيروزي» بحلته الجديدة من أجمل المنشآت الرياضية بالدولة وأحدثها، بعد أن شهد تجديداً بالكامل استعداداً لاستضافة مباريات نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019. وكانت بلدية دبي قد كشفت الأسبوع الماضي عن اكتمال المشروع الذي جاء فريداً ومن الطراز العالمي الذي يمثل النهضة الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي على وجه التحديد.

وتم تجهيز الاستاد بأحدث المواصفات العالمية من ناحية الإضاءة وتقنيات الأمن من داخل وخارج الإستاد إلى جانب تجديد المرافق كافة في المبنى الإداري التي تشمل المنطقة المختلطة والمركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات الصحافية وغرف تبديل الملابس وغرف المدربين والحكام وصالة الجيم وغرفة فحص المنشطات والعيادات الطبية وقاعات كبار الشخصيات.