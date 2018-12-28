حسن سهيل: دخلنا مرحلة الجد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات مشرف منتخبنا الوطني أن غلق تجربة المنتخب مع الكويت اليوم أمام الجماهير والإعلام، لتوفير مزيد من أجواء التركيز أمام اللاعبين، ومنح الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي زاكيروني فرصة الاطمئنان على جاهزية اللاعبين وحسن تطبيقهم لخطة اللعب التي سينفذها الأبيض خلال نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

وقال حسن سهيل إن المنتخب دخل مرحلة الجد لقرب انطلاقة نهائيات آسيا، وملاقاة البحرين في أولى منافسات كأس آسيا، وخلال تلك الفترة سيكون التركيز سلاحنا، لضمان تقديم اللاعبين لأقصى جهد لهم، سعيا لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرص الفريق للمنافسة على اللقب، لذلك ستكون المرحلة التالية من برنامج الإعداد والتي ستبدأ في العاصمة أبوظبي بداية من 2 يناير فرصة لزيادة التركيز وتدارك أية سلبيات تفرزها تجربة الكويت حتى يظهر الفريق بصورة مشرفة خلال البطولة القارية والتي تعتبر من أقوى البطولات الإقليمية.

وطمأن حسن سهيل الجماهير الكروية بان جميع لاعبي المنتخب على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن الجميع يبذل أقصى جهد لهم خلال التدريبات.

وأشار مشرف الأبيض إلى أن المهمة الآسيوية المقبلة، ليست سهلة وتتطلب تضافر الجهود ودعم المنتخب بكل قوة من مختلف شرائح المجتمع والإعلام الذي يعتبر الشريك الاستراتيجي والداعم الأكبر للمنتخب سعيا للظهور المشرف.