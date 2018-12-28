البروفة الأخيرة لـ «الأبيـض» أمام الكويت اليوم

المصدر: دبي- العوضي النمر

يدخل الأبيض الاختبار الأخير مساء اليوم، حينما يواجه منتخب الكويت الشقيق ودياً، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، في إطار الاستعداد لانطلاقة منافسات كأس آسيا.

وملاقاة البحرين يوم 5 يناير على ملعب مدينة زايد، وتعتبر هذه المباراة ثالث ظهور محلي للأبيض بعد ودية بوليفيا، التي تعادل فيها الأبيض من دون أهداف، وتجربة اليمن التي انتهت بالفوز بهدفين، وستكون تجربة اليوم مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام المختلفة.

جاهزية اللاعبين

يدخل الأبيض اللقاء بعزيمة قوية ورغبة في تقديم أداء متميز، معززاً بالقوة الهجومية الثلاثية بعد اكتمال الصفوف، والمكونة من الثلاثي إسماعيل الحمادي خلفان مبارك وعلي مبخوت ويسعى الإيطالي زاكيروني إلى تعزيز الشق الهجومي والتركيز في اللمسة الأخيرة، التي افتقدها الفريق خلال ودية بوليفيا، وتحقيق الفوز كما حدث أمام اليمن، لكي يطمئن الجميع على جاهزية اللاعبين الفنية لنهائيات آسيا المقبلة.

تغييرات طفيفة

وتعتبر ودية الكويت اليوم ختام المرحلة من المعسكر المحلي الحالي في دبي، والذي وصل خلاله اللاعبون لدرجة جاهزية طيبة، فنياً وبدنياً أو معنوياً، قبل النهائيات الآسيوية، خاصة مع الاستقرار على القائمة النهائية بتواجد 23 لاعباً، من بينهم نجوم العين.

ومن المتوقع أن يجري المدرب بعض التغييرات في تشكيلة اللعب، التي ستشهد مشاركة بعض العناصر التي لم تشارك في التجارب الماضية أمام بوليفيا واليمن، من أجل منحها فرصة اللعب والاحتكاك وزيادة الانسجام، والأهم المقارنة في العطاء بما يفيد المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وعقب التجربة الكويتية سيبدأ الفريق آخر مراحل الاستعداد من خلال معسكر سيقام في أبوظبي بمنطقة السعديات، سيتم خلالها تدارك أية سلبيات تكون تجربة الكويت قد أفرزتها، قبل المشاركة الرسمية في نهائيات آسيا.

التشكيلة النهائية

ويهدف الإيطالي زاكيروني إلى الوقوف على مستويات جميع اللاعبين مع نهاية المعسكر الحالي، من خلال منح الفرصة لعدد من اللاعبين، للوقوف على مستواهم قبل الاستقرار على التشكيلة النهائية، حيث من المتوقع أن تشهد تشكيلة الأبيض مشاركة خالد عيسى في حراسة المرمي، وأربعة مدافعين هم الحسن صالح وإسماعيل أحمد وفارس جمعة وبندر الأحبابي.

ويتكون خط الوسط من ثلاثي ارتكاز هم عامر عبد الرحمن وعلي سالمين وخميس إسماعيل، فيما يشارك في الهجوم الثنائي إسماعيل الحمادي وخلفان مبارك من الأطراف وأمامهم القناص علي مبخوت.

وعلى مدى فترات المباراة سيتم إشراك عدد آخر من اللاعبين من أمثال محمد أحمد وماجد حسن ومحمد عبدالرحمن وأحمد خليل وسيف راشد وعلي خصيف للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب.

جماعية الأداء

ويركز الجهاز الفني على جماعية الأداء لتعويض النقص بالصفوف نتيجة غياب عدد من اللاعبين لأسباب الإصابات، مع حسن اختيار العناصر التي ستخوض المباريات، من أجل ضمان ظهور المنتخب بصورة طيبة، خلال المنافسات الآسيوية المقبلة.

كما يسعى الجهاز الفني إلى إيجاد توازن في الأداء ما بين الدفاع والهجوم، مع تعزيز الشق الهجومي والسعي للتركيز في الهجوم وهي السلبية التي برزت خلال المباريات الماضية.

السعي للفوز

ويعول الجهاز الفني كثيراً على أداء اللاعبين خلال مباراة الكويت اليوم، من خلال حسن تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وتطبيق دقيق لخطة اللعب، مع السعي لتحقيق الفوز لتعزيز الأجواء الإيجابية، والثقة بين الجماهير والفريق خلال الفترة المقبلة.

منتخب جيد

ويدخل منتخب الكويت اللقاء سعياً للظهور الطيب، حيث يهدف إلى الظهور المتميز لتكوين منتخب للمستقبل، يشارك في البطولات القارية المقبلة، ويدخل المنتخب الكويتي اللقاء وهو مكتمل الصفوف، بعد انضمام جميع اللاعبين الذين عانوا من إصابات طفيفة في اليومين الأخيرين، ومنهم سلطان العنزي، وخالد إبراهيم.

ويركز المدرب الكرواتي روميو جوزاك، على الجوانب التكتيكية بشكل أكبر، حيث اتجه الجهاز الفني لتطبيق بعض الجمل والخطط الفنية، سواء في الناحية الهجومية، أو الجانب الدفاعي، خلال تدريباته الماضية.

ويطالب الجهاز الفني لاعبيه بضرورة التركيز والانضباط والالتزام بالخطة الموضوعة، ومحاولة تلافي الأخطاء قدر الإمكان، خاصة أن المواجهة الودية ليست سهلة أمام منتخب الإمارات، الذي يقدم مستوى لافتاً في الفترة الأخيرة ويسعى للظهور بشكل قوي قبل انطلاق بطولة كأس آسيا.