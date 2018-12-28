خالد عيسى: لقاء «الأزرق» فرصة للاطمئنان

المصدر: دبي-العوضي النمر

أكد حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي العين المتألق خالد عيسى أن مباراة الأبيض أمام الكويت والتي ستقام مساء اليوم ستكون فرصة للجهاز الفني للاطمئنان على جاهزية جميع لاعبي الفريق قبل أيام من ملاقاة منتخب البحرين في أولى منافسات كأس آسيا «الإمارات 2019» خاصة مع اكتمال الصفوف والاستقرار على كافة العناصر.

وأبدى حارس مرمى الأبيض تفاؤله من إمكانية الظهور المتميز للأبيض خلال نهائيات كأس آسيا، خاصة وان الروح المعنوية للاعبين عالية، بفضل دعم القادة للمنتخب بقوة خلال الفترة الماضية، ونتيجة الالتفاف الجماهيري حول الفريق والمساندة الإعلامية، وتلقى الفريق جرعة كبيرة من التفاؤل نتيجة مشاركة العين الإيجابية في مونديال الأندية، تلك المشاركة التي خيمت ظلالها على أداء المنتخب طوال الأيام الماضية.

وأكد خالد عيسى أن الأبيض يدخل النسخة الجديدة من كأس آسيا بطموحات لا حدود لها، واعداً بالعمل بقوة مع زملائه من أجل كتابة تاريخ جديد للكرة الإماراتية على المستوى القاري، مشيراً إلى أن الأبيض قادر على تحقيق التطلعات وتحويل الحلم إلى واقع، متمنياً أن يلازم التوفيق المنتخب ولاعبيه في هذه البطولة.

وكشف عيسى أن تألقه في بطولة كأس العالم للأندية التي قاد فيها العين إلى المباراة النهائية، جاء بفضل تعاون جميع زملائه ومساندة الجماهير، مضيفاً أن البطولة عززت ثقته بنفسه وزادت رصيده من الخبرة الدولية، معتبراً المشاركة في مونديال الأندية فرصة كبيرة حاول استغلالها ليقدم أفضل ما عنده، مؤكداً أنه خرج بفوائد فنية كبيرة من هذه البطولة، يتمنى أن تكون زاداً له في مشاركته مع المنتخب.

وقال: «أنا في غاية السعادة والفخر، وأنا استعد لتمثيلي بلادي في هذه البطولة المهمة، سأبذل كل ما أملك من أجل وطني، مؤكداً أن جميع اللاعبين في المنتخب جاهزون لأداء مهماتهم على أحسن وجه».

وأضاف: «حبانا الله في الإمارات بقيادة رشيدة، تحرص دائماً على دعم الرياضة، أتمنى من كل قلبي أن يوفقنا الله لرد جزء يسير من دين قيادتنا لنهديها انجازاً تستحقه نظير ما قدمت للرياضة من دعم وما وفرت لنا من إمكانات، لذلك ستكون مباراة اليوم الودية بداية التركيز الحقيقي لمنافسات المرحلة المقبلة».

وأشار خالد عيسى إلى أن التفاؤل يسود أجواء ومعسكر المنتخب، معتبراً أن الروح المعنوية مهمة جداً والتفاؤل أمر لابد منه في ظل التطور الكبير الذي تشهده الكرة الإماراتية، والفرحة التي يمر بها بعد تحقيق العين لإنجاز تاريخي بإرحاز وصافة العالم في مونديال الأندية الأخير، الذي أقيم بالإمارات.

وأكد خالد عيسى أن جميع اللاعبين على قدر المسؤولية والثقة الملقاة على عاتقهم، متعاهدون على تقديم أفضل ما عندهم لإسعاد الجماهير الإماراتية، وأنهم جميعاً على قلب رجل واحد من أجل تشريف كرة الإمارات خلال هذا المعترك الآسيوي الكبير.

واعتبر خالد عيسى أن الجماهير الإماراتية ليست في حاجة لدعوة للحضور والتشجيع في مباريات «الأبيض»، مشيراً إلى أن جماهير الإمارات دائما سباقة وتدعم المنتخب في جميع المحافل حتى الخارجية منها، قائلاً: جماهيرنا ما قصروا.. ونحن لن نقصر معهم ونعدهم بتقديم أفضل المستويات».