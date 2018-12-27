«برنامج الداعمين» يمنح الآلاف فرصة حضور البطولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

منح «برنامج الداعمين» الذي يتبناه عدد من الشركات ورجال الأعمال الفرصة لآلاف من جماهير كرة القدم في المنطقة للمشاركة في كأس آسيا الإمارات 2019، بحضور مباريات النسخة الأكبر من الحدث القاري.

وتضاعف حجم البرنامج منذ انطلاقه الشهر الماضي بفضل الدعم المتزايد الذي يلقاه من كبرى الشركات التي اتحدت للعمل عن قرب مع المجتمعات والجاليات عن طريق التبرع بتذاكر لمباريات البطولة، ومنح الفرصة للآلاف من الجماهير لتكون جزءاً من أجواء الحدث الكروي القاري الأهم.

وشهد «برنامج الداعمين» مؤخراً انضمام شركة دولية مقرها الإمارات والمتخصصة في تنظيم الفعاليات التي تبرعت بـ2000 تذكرة، وعن هذه الشراكة قال جون جوسيفاكيس مالك الشركة: «كرة القدم توحّد جميع الشعوب فهي تعمل كلغة يتحدثها الجميع بلا استثناء تماماً مثل الموسيقى، كما أنها الرياضة الأكثر توحيداً للمجتمعات حول العالم».

تجارب

وأضاف جوسيفاكيس: «عملت طوال حياتي في مجال الترفيه بهدف إسعاد الناس، ومنحهم الفرصة لمعايشة تجارب فريدة، ولذا كنت متحمساً للغاية للمشاركة في (برنامج الداعمين)».

من جانبه، قال رجل الأعمال الهندي هرميك سينغ المقيم بالإمارات منذ 17 عاماً، والذي كان من أوائل الداعمين للبرنامج: «مشاركة منتخب بلادي في البطولة تعني الكثير لي وللجالية الهندية، ولذا كنت سعيداً بالمساهمة في برنامج الداعمين الذي منح الفرصة لعدد من أبناء الجالية لحضور مباريات البطولة حتى نتوحد جميعاً خلف المنتخب خلال البطولة».

وتستطيع أي مؤسسة أن تشارك في «برنامج الداعمين» لكأس آسيا الإمارات 2019 بصرف النظر عن حجمها، حيث يشترط فقط دعم المجتمعات من خلال التبرع بتذاكر المباريات لهم، كما سيتاح لداعمي البرنامج حضور أبرز محطات البطولة بشكل حصري.

ونجحت بالفعل برامج المشاركة المجتمعية في مختلف مناطق الدولة، حيث شارك أكثر من 75 ألف طالب في أكبر برنامج مدرسي مجتمعي تشهده الدولة، بينما تم استقطاب أكثر من 5000 متطوع ليلعبوا أدواراً مهمة على مدار الأسابيع الأربعة للبطولة.