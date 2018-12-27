عبد الله صالح: أرجوكم ركزوا مع الأبيض فقط

المصدر: دبي ـ العوضي النمر - تصوير سالم خميس

نفى عبد الله صالح مشرف منتخبنا الوطني السابق، أن يكون اختيار لاعب العين محمد عبد الرحمن «عجب» للقائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل، سبب اعتذاره عن أداء مهمته مع الأبيض.

وقال تربطني بجميع لاعبي المنتخب علاقات قوية مبنية على الاحترام المتبادل، وأعتبرهم جميعا مثل أبنائي، ودائما نجلس ونتشاور بما يدعم مسيرة المنتخب. وأوضح عبد الله صالح، أن العلاقة ممتدة مع جميع لاعبي الأندية، وأتعامل معهم تعامل الأب مع أبنائه.

ولذلك أستغرب من تردد وجود أي خلاف بيني وأي لاعب ولذلك أتحدى أن يخرج لاعب ويقول إنه على خلاف معي، وأتقبل خروجه وإعلان خلافه لو كان هناك مثل تلك الأقاويل التي تتناقل هنا وهناك.

ظروف

وأكد عبد الله صالح مشرف منتخب الإمارات السابق في تصريح إعلامي، على أن اعتذاره عن عدم تمكنه من أداء مهمته مع الأبيض جاءت بسبب ظروف عائلية قدرها اتحاد الكرة بقبوله الاعتذار.

وهنا لابد من توجيه الشكر لإدارة اتحاد الكرة علي تقبلهم ظروفي والموافقة على الاعتذار، ولكني أطالب أعضاء الشارع الرياضي بغلق ملف اعتذاري ومناقشة سببه من أجل توفير مزيد من التركيز للأبيض خلال الفترة المهمة المقبلة، خاصة مع وصول المنتخبات المشاركة إلى الدولة للدخول في أجواء البطولة.

تكاتف

كما طالب عبد الله صالح من الجميع التوقف عن إثارة أية أمور يكون من شأنها أن تحد من تركيز لاعبي المنتخب خلال الفترة المقبلة، على أن يكون الحديث بعد البطولة فيما يتعلق بأي استفسار، وقال صالح على الجميع الالتفاف حول المنتخب من أجل ضمان مشاركة متميزة خلال نهائيات كأس آسيا، وتحقيق طموحات الجماهير، تلك الجماهير التي أعطت ولا تزال الكثير للاعبي كرة القدم.

خبرة

وأشاد عبد الله صالح، بالكابتن حسن سهيل مشرف المنتخب الجديد الذي تولى المسؤولية، مبيناً أنه من اللاعبين المتميزين .

والذي خدموا كرة الإمارات لسنوات طويلة، كما أنه قيادي مميز صاحب خبرة سواء في العمل الرياضي بحكم عمله في نادي النصر أو لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة، وكذلك عمله في شرطة دبي، وسيشكل مع مدير المنتخب ثنانياً يعمل لصالح المنتخب وتوفير كل الأجواء التي تساعد على توفير كل عوامل النجاح أمام المنتخب خلال نهائيات كاس آسيا.

دعم

وشدد عبد الله صالح على أن المنتخب بخير، والاستعدادات تتم على قدم وساق، ومعنويات اللاعبين عالية، ورغبتهم في تحقيق الفوز عالية، لأن الجيل الحالي في حاجة إلى تحقيق إنجاز قاري، ولا شك أن وجود عدد من العناصر المتميزة من أصحاب الخبرة يعم جهود الفريق في تحقيق حلم الجماهير، التي أثق أنها لن تبخل على المنتخب بدعم وتشجيع خلال منافسات بطولة آسيا.

واختتم عبد الله صالح مشرف منتخبنا الوطني السابق، أنه سيكون أول من يتواجد في المدرجات خلال نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» من أجل دعم المنتخب وتشجيع اللاعبين سعياً لتحقيق الفوز ونيل شرف المنافسة على اللقب الغالي.