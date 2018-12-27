5000 تذكرة لجماهير المنتخب في الافتتاح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل اتحاد الإمارات لكرة القدم، سلسلة مبادراته لدعم لمنتخبنا الوطني، خلال مشاركته المنتظرة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.

والتي ستنطلق اعتباراً من الخامس من شهر يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، تم توزيعها على 6 مجموعات، حيث يلعب منتخبنا الوطني (مستضيف البطولة) في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات البحرين والهند وتايلاند.

وقام اتحاد الكرة بتوفير 5000 تذكرة مجانية لجماهير منتخبنا الوطني في مباراة الافتتاح، التي ستجمعه بشقيقه المنتخب البحريني، باستاد مدينة زايد الرياضية، حيث سيتم توزيع هذه التذاكر على الجماهير من مختلف أنحاء الإمارات، بالتنسيق مع لجنة شؤون الجماهير، التي تواصل عقد اجتماعاتها التنسيقية مع رؤساء روابط أندية الدولة والأندية الاجتماعية والجاليات التي تعيش في دولة الإمارات.

حضور

وقال عبد القادر حسن رئيس لجنة شؤون الجماهير: اللجنة حددت في اجتماعها الذي عقد بمقر الاتحاد بدبي، بحضور منصور الحربي عضو اللجنة، وسامي الهامور منسق عام الجماهير، ورؤساء الروابط، نقاط تجمع الحافلات التي ستنقل الجماهير من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب الوقوف على احتياجات الجماهير، من أدوات تشجيعية وقمصان المنتخب وأعلام الدولة.

وأكد عبد القادر حسن، أن اللجنة قامت بالتنسيق مع روابط المشجعين والجاليات والجامعات والمؤسسات والشركات، لتوفير الدعم المعنوي للمنتخب في المشاركة القارية الكبرى، مؤكداً ضرورة ظهور الجماهير بصورة حضارية، تليق باسم الدولة خلال بطولة كأس آسيا، ولإنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.

دعم

وتوجّه رئيس لجنة شؤون الجماهير، بالشكر لمؤسسة الإمارات للنقل والمواصلات، على توفيرها حافلات لنقل الجماهير من كافة أنحاء الدولة إلى مدينة زايد الرياضية.

مؤكداً أن المؤسسة دائماً ما تلعب دوراً هاماً في دعم منتخباتنا الوطنية في كافة المباريات، بمختلف البطولات. يذكر أن نقاط تجمع الحافلات وموعد تحركها إلى استاد مدينة زايد الرياضية، سيتم الكشف عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التابعة لاتحاد الكرة قريباً.

من جهتها، تُنظم لجنة الشؤون المجتمعية باتحاد الكرة، الأحد المقبل، بمقر الاتحاد بدبي، ورشة بعنوان نبض الجماهير، وذلك بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارية ووسائل الإعلام، حيث سيتم خلال الورشة، تبادل الأفكار، وطرح مجموعة من المبادرات الجديدة لدعم المنتخب الوطني في كأس آسيا.