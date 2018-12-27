«الأمنية العليا» لكأس آسيا تؤكد استعداداتها للحدث

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لكأس آسيا 2019، استكمال الاستعدادات الأمنية لتأمين الحدث القاري الذي تستضيفه الإمارات.

وجاهزية الفرق المعنية لتوفير أجواء رياضية رائعة للجمهور للاستمتاع بمشاهدة أقوى المباريات الآسيوية وسط أجواء من الفرح والسعادة والإثارة، لتشجيع مثالي يعكس الروح الرياضية لجماهير المتنافسين على أغلى الألقاب الآسيوية.

وأوضح الريسي في ختام اجتماع للجنة الأمنية العليا التي وضعت لمساتها الأخيرة على تفاصيل الخطط الاستعدادية المسبقة، والتي كانت قد أعدت لتأمين هذا الحدث الرياضي المهم، أن الاستعدادات كانت ضمن جهود اللجان في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية، وتعزيز الصورة الطيبة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الأصيل المضياف.

كما وضعت اللجنة اللمسات الأخيرة في اجتماعها في قاعة الاجتماعات بوزارة الداخلية على كافة الترتيبات النهائية، وتفاصيل المخططات للمواقع والملاعب، التي ستقام عليها فعاليات البطولة، وخطط تأمين سلامة المشاركين في البطولة من اللاعبين والوفود المشاركة التي بدأت بالوصول، بجانب أماكن الإقامة وخطط التحرك والمرور من وإلى الملاعب وأماكن إقامة الوفود.