رئيس اتحاد الكرة البحريني يستقبل الوفد الإعلامي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، الفريق الإعلامي للاتحاد برئاسة عباس العالي مستشار الرئيس رئيس المركز الإعلامي.

وخلال اللقاء، اطلع رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم على تحضيرات الفريق الإعلامي للمرحلة المقبلة، والتي تم فيها اعتماد الوفد الإعلامي الرسمي الذي سيرافق منتخبنا الوطني الأول في كأس آسيا 2019 بالإمارات. كما رحب خلال اللقاء الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة بأعضاء الفريق الإعلامي متمنيا التوفيق للجميع في أداء المهام الموكلة إليهم.

وأشاد رئيس الاتحاد بأعضاء الوفد في كونهم من الطاقات المشهود لها بالخبرة والكفاءة وتميزها في مجال عملها. مؤكداً أهمية إبراز مشاركة مملكة البحرين في البطولة، خصوصا مع كونها واجهة للرياضة الآسيوية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في هذا الصدد عبر متابعة ونقل وقائع البطولة، وعلى الأخص مشاركة منتخبنا الوطني في أكبر استحقاق قاري.

ولفت إلى الانعكاس الذي ينبغي أن يلعبه دور الوفد الإعلامي في دعم مسيرة المنتخب الوطني قبل وأثناء وبعد البطولة الآسيوية، مشيرا إلى أن الاتحاد سيقدم التسهيلات كافة التي تضمن نجاح عمل الوفد الإعلامي.

بدوره، قدم مستشار رئيس الاتحاد رئيس المركز الإعلامي، شرحا عن خطة العمل لتغطية نهائيات كأس آسيا عبر الوفد الإعلامي الرسمي.

والذي سيقوم بمواكبة مشاركة منتخبنا عبر رسالة صحافية يومية مدعومة بالصور، بالإضافة إلى التغطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تشمل الفيديوهات والتصاميم الترويجية والتحفيزية، علاوة على التواصل مع مختلف المواقع الإلكترونية الرسمية والتعاون معها لنشر الرسائل اليومية.