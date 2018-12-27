منتخب سوريا يؤدي تدريبه الأول في العاصمة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أدى المنتخب السوري، تدريبه الأول بأبوظبي، صباح أمس، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، بعد وصول بعثته أمس الأول، تأهباً للمشاركة في بطولة كأس آسيا، التي يستهلها بمواجهة فلسطين يوم 6 يناير المقبل.

ضمن جولات المجموعة الثانية، التي تضم بجانبهما الأردن وأستراليا، واشتمل التدريب الصباحي على اللياقة والإحماء، مع تدريبات خاصة للثلاثي عمر خريبين، نديم الصباغ، أسامة أومري، فيما ينتظر الجهاز الفني اكتمال عقد فريقه، بانضمام يوسف قلفا، الذي خاض مؤخراً تجربة احترافية مع نادي الإمارات.

وعمر السومة ومحمد اليوسف، بعد الانتهاء من المشاركات مع أنديتهم في الدوري السعودي، ليخوض بعدها نسور قاسيون، تجربة ودية الأحد المقبل، أمام المنتخب اليمني، في تحضير أخير قبل انطلاقة المباريات الرسمية للبطولة.

من جانبه، عبّر بدور ماهر القائم بالأعمال بالسفارة السورية، عن تقديره للاستقبال الطيب الذي وجدته البعثة لدى وصولها إلى الإمارات.

والترحيب من قبل الجماهير، مؤكداً أن مشاركة المنتخب السوري في البطولة الحالية، كان في غاية الأهمية، لسببين، أولهما أن الوجود في الحدث الآسيوي الكبير مهم لكل منتخب، ويحقق العديد من المكاسب الفنية، وأضاف: أيضاً يزيد من أهمية الحدث، أن تنظيمه يقام في دولة الإمارات، وهذا أكبر محفز لنا، لما نحمله لدولة الإمارات من ود وتقدير كبيرين.