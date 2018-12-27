مقبول البلوشي: منتخب عُمان هدفه بطاقة التأهل

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أكد مقبول البلوشي، مدير المنتخب العماني لـ«البيان الرياضي» أن استعدادات المنتخب قد بدأت منذ سبتمبر من العام الجاري، عقب كأس الخليج، خاض خلالها 6 مباريات ودية.

موضحاً أن الدوري العماني توقف اعتباراً من 12 ديسمبر الجاري، استعداداً لخوض غمار كأس الأمم الآسيوية.

وأضاف: قبل المجيء إلى الإمارات أجرينا مباراتين وديتين مع منتخب طاجيكستان، ومنذ الوصول إلى الإمارات 22 الشهر الجاري، أجرى 7 حصص تدريبية، كما أن الجاهزية عالية.

والروح المعنوية مرتفعة، والجميع متفائل ولديه ثقة في اللاعبين والجهاز الفني، وسينتقل معسكر الأحمر العماني إلى دبي 5 يناير، لإقامة المرحلة الأخيرة استعداداً لمواجهة أوزبكستان في أولى المواجهات الرسمية لكأس آسيا 9 يناير.

قائمة

وأوضح البلوشي، أن الثلاثي العماني الشاب عبدالله فواز، أحمد الكعبي، والمنذر العلوي، لم يستبعدوا من المنتخب كما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في حقيقة الأمر هم لاعبون للمنتخب الأولمبي، وقد تم استدعائهم من جانب الجهاز الفني، بالإضافة إلى القائمة الرئيسية للمنتخب.

والتي تضم 23، لاعباً وذلك بهدف وجودهم كبدلاء في حال وجود طارئ من إصابات مفاجئة، والثلاثي الشاب تم استعدائهم من قبل خلال معسكر المنتخب، وهم يتدربون حتى انطلاق البطولة 5 يناير المقبل.

وعن حظوظ «الأحمر» مع نظرائه في المجموعة السادسة والتي تضم بجانبه اليابان، أوزبكستان، تركمستان، قال: اعتقد أن مجموعتنا هي الأقوى.

حيث تضم المنتخب الياباني وهو منتخب كبير وله اسمه وصاحب خبرات دولية، وبالنسبة لأوزبكتسان فهو أيضاً من المنتخبات المتطورة وله كل الاحترام، أما تركمستان ففي حقيقة الأمر لا نعرف عنه الكثير، حيث إنه من الفرق المغلقة إعلامياً ومن الصعوبة جمع معلوماته عنه.

هدف

وتابع البلوشي: هدفنا القريب عبور المنتخب الأوزبكستاني، في المباراة الأولى والتي ستجمعنا 9 يناير، حتى نتمتع بأريحية في مواجهة اليابان، لأن الترشيحات في صالح اليابان لخطف بطاقة التأهل الأولى، لكننا سنلعب على جميع الاحتمالات للتأهل إلى الدور التالي.

وعن غياب الحارس الدولي علي الحبسي للإصابة قال اعتقد أن البطولة قد فقدت اسماً كبيراً وليس فقط المنتخب العماني أو الكرة الخليجية، لأن الحبسي اسم عربي كبير، حيث قضى 15 عاماً في الملاعب الأوروبية، وهو قائد داخل الملعب، وله شعبية كبيرة، كما انه قدوة للكثير من حراس المرمى الشباب، في المقابل لدى الأحمر البديل الجاهز لحماية عرين المرمى.

ودية

على جانب أخر، يلتقي المنتخب العماني مع نظيره الهندي في تجربة ودية في أبوظبي، اليوم الخميس، في إطار استعداد المنتخبين لخوض نهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019، ويسعى الجهازان الفنيان للمنتخبين إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين، في مواجهة ستكون مغلقة أمام الإعلام والجماهير، وهي السياسة التي تتبعها كل المنتخبات الآسيوية التي وصلت إلى الإمارات مبكراً.

كما يشترك المنتخبان في أن مشاركتهما المقبلة ستكون للمرة الرابعة في تاريخهما بالبطولة، وسبق أن شارك المنتخب الهندي في نسخ 1964 و1984 و2011.

بينما وُجد المنتخب العماني في بطولات 2004 و2007 و2015، ويقود المنتخب الهندي أول الواصلين إلى الإمارات، من أجل خوض معسكر إعدادي قبل البطولة، مدربه الإنجليزي ستيفن كونستانتين، بينما يقود المنتخب العماني، المدرب الهولندي بيم فيربيك.

مشاركة

يوجد المنتخب العماني في المجموعة السادسة لنهائيات كأس آسيا المقبلة، مع منتخبات أوزبكستان وتركمنستان واليابان، ويفتقد المنتخب العماني الحارس علي الحبسي، بعدما تم استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب العماني.

ويعتمد على قائمة أغلبها من اللاعبين الجدد الذين يشاركون للمرة الأولى في نهائيات كأس آسيا، إذ تضم القائمة الرسمية للمنتخب العماني المعلنة، أمس الأربعاء، 16 لاعباً جدداً يشاركون للمرة الأولى في البطولة.