سعيد حارب: استاد آل مكتوم مكسب لكرة الإمارات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا، رئيس مجموعة دبي أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتسلم رسمياً استاد آل مكتوم بنادي النصر غداً، عقب نهاية المباراة الودية التي تجمع منتخبنا الوطني ونظيره الكويتي على الملعب نفسه.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الإعلامي لاستاد آل مكتوم في نادي النصر للوقوف على جاهزية الملعب قبل 48 ساعة من استضافته لأول مباراة في حلته الجديدة والوقوف على استعدادات مجموعة دبي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019.

ورافق الوفد الإعلامي، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا، رئيس مجموعة دبي، وصلاح أمين عضو مجلس دبي الرياضي نائب رئيس مجموعة دبي، والعقيد حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي، وعلي عمر نائب مدير مجموعة دبي وسهيل العريفي مسؤول الملاعب باللجنة المنظمة، وعدد من أعضاء المجموعة.

وصرح سعيد حارب أن استاد آل مكتوم إضافة جديدة للمنشآت الرياضية في دبي ومكسب لكافة الأندية ولكرة الإمارات، مشيداً بتصميمه الجميل الذي أخذ بعين الاعتبار التطور الحضاري للدولة.

وقال: تم إنجاز أشغال التطوير في زمن قياسي يقدر بـ390 يوماً من انطلاق عملية هدم المدرجات القديمة، واستغرقت أشغال البناء 8256 ساعة عمل على مدار 24 ساعـة دون انقطاع منذ انطلاق حفر الأساسات في 21 ديسمبر 2017، وتم تسخير 1200 عامل بنظام الورديات.

وأكد رئيس مجموعة دبي أن استاد آل مكتوم تم بناؤه وفقاً لأعلى المعايير العالمية التي تساعد على جذب الجماهير والاستمتاع بمشاهدة المباريات من داخل الملعب نظراً لقرب أرضية اللعب من المدرجات أو عبر النقل التلفزيوني، حيث تم تجهيزه بـ26 موقع كاميرا تتيح تصوير لقطات اللعب من 26 زاوية مختلفة، وتجهيزه بأكثر من 300 كاميرا لضمان الأمن والسلامة.

وأضاف قائلاً: التعديلات الجديدة جعلت من استاد آل مكتوم ليكون أحد أجمل الملاعب في بطولة آسيا وتابع: التاريخ يتحدث عن استاد آل مكتوم بوصفه أحد أقدم ملاعب الدولة ومنذ تدشينه لأول مرة في 1978 استضاف العديد من الفعاليات الرياضية والمنتخبات والفرق العالمية مثل ليفربول وتوتنهام وارسنال وغيرها.

إضافة إلى تقديم النادي لمجموعة من أميز اللاعبين لمنتخب الإمارات على مدار الأجيال السابقة والحالية، ليواصل ريادته ويرفد الإمارات ودبي بتحفة رياضية تمثل وجهة جديدة لمعالم دبي الرياضية.

6 ملاعب

أكد العقيد حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي على جاهزية استضافة ملاعب الإمارة لمنتخبات كأس آسيا، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 4 فنادق لإقامة المنتخبات، بجانب فندق رئيسي لوفد الاتحاد القاري واللجنة المنظمة، و6 ملاعب تدريب في نادي شباب الأهلي دبي بالممزر والقصيص، بجانب ملعب حميد الطاير بنادي النصر، ملعب الوصل، ملعب نادي ضباط الشرطة دبي، ملعب ند الشباب.

مؤكداً اكتمال تجهيزات كل ملاعب التدريبات بعد أن تم تغيير الأرضيات لتشابه الملاعب المستضيفة للبطولة.

من جهته، أكد سهيل العريفي أن استاد آل مكتوم بنادي النصر جاء ليعزز المنشآت الرياضية بالإمارات.

وقال: ملعب مثل استاد آل مكتوم أيقونة جميلة ويشعرنا بالفخر بالخدمات التي سنقدمها للمنتخبات خلال البطولة، الملعب تحفة بجميع تفاصيله ومرافقه وطاقة استيعابه وتصميمه الجميل، وهو من أميز الملاعب إلى جانب استاد مدينة زايد الرياضية واستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة واستاد هزاع بن زايد بالعين.