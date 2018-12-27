إسماعيل مطر: اطمئنوا لن نقصر

المصدر: دبي - العوضي النمر

طمأن إسماعيل مطر قائد منتخبنا الجماهير حول أحوال «الأبيض» وقدرته على المنافسة على لقب كأس آسيا 2019، وقال مطر: جلست مع زملائي اللاعبين خلال الأيام الماضية وتحدثنا عن أهمية المرحلة الحالية، ونقلت لهم خلاصة تجاربي من خلال البطولات العديدة الدولية والقارية التي شاركت فيها، وتوضيح الصورة كاملة.

والحمد لله وجدت صدى طيباً لحديثي مع إخواني اللاعبين ورغبة قوية منهم للظهور المشرق خاصة وأنهم أيضاً أصحاب خبرة ولديهم حماس كبير لإسعاد جماهير الوطن قائلاً: «أقول للجماهير اطمئنوا.. لن نقصر». كما طمأن المخضرم إسماعيل مطر الجماهير على جاهزيته، مؤكداً تعافيه من الإصابة وأنه أصبح جاهزاً.

مؤكداً على سعادته بالتواجد ضمن القائمة النهائية للأبيض التي سيشارك في البطولة القارية، متمنياً أن يتمكن من تقديم الإضافة الفنية المطلوبة وأن يسهم مع زملائه في تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم الإماراتية، التي سبق وحققت المركزين الثاني والثالث قبلاً.

وقال إسماعيل مطر: «الجيل الحالي يتمتعون بالخبرة الدولية اللازمة من خلال مشاركة معظم عناصره في عدد من البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها السنية.

إضافة إلى مشاركاتهم مع أنديتهم في المسابقات القارية، واللاعبون الشباب فرضوا أنفسهم بقوة بعد تألقهم بصورة لافتة خلال الفترة السابقة، وهو ما أهلهم لنيل شرف تمثيل المنتخب في هذا المحفل القاري المهم»، متمنياً أن يوفق الجميع في تقديم مستوى يؤكد التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم الإماراتية.

دور الجماهير

وعن دور الجماهير في دعم المنتخب يقول إسماعيل مطر: إنني على ثقة بأن جماهيرنا الوفية ليست في حاجة لنداء من أجل مساندة المنتخب لأننا على ثقة بأنهم سوف يتواجدون بكل قوة من أجل تشجيع اللاعبين ودعم المنتخب، ليستفيد من عاملي الأرض والجمهور، معتبراً دعم الجماهير عاملاً مهماً يجب أن يكون في صالح منتخبنا.

متوقعاً أن تحقق مباريات المنتخب نسبة عالية من الحضور الجماهيري، أسوة بما حدث في بطولة كأس العالم للأندية التي وجد فيها العين مساندة جماهيرية غير مسبوقة، وقال أعتقد أن الجماهير التي تحلم بإنجاز جديد للرياضة الإماراتية ستكون حريصة على المساهمة بدورها في هذا الأمر.