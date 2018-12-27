مجلس الجزيرة الجماهيري يدعم «الأبيض»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق المجلس الجماهيري لنادي الجزيرة فخر أبوظبي وبدعم من إدارة النادي، حملة لدعم إنجاح تنظيم كأس آسيا 2019 ودعم المنتخب الوطني الأول في البطولة.

وأكد سيف الرميثي رئيس المجلس الجماهيري لنادي الجزيرة، أن على عاتق الأندية والمجتمع إنجاح البطولة من خلال حسن الاستضافة والمساعدة في التنظيم بالتطوع والمشاركة، وبالالتزام بالأنظمة واللوائح والعمل على الحضور والتسويق للبطولة، فالإمارات تستحق منا الكثير وإنجاح هذا المحفل هدف الجميع.

ودعا خالد الجابري عضو المجلس الجماهيري لنادي الجزيرة لحشد الطاقات، وتوحيد الصفوف من أجل دعم المنتخب والإسهام بالظهور بشكل مشرف، ويليق باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعي لتحفيز اللاعبين وبث الحماس في نفوسهم وتحفيزهم لتقديمهم أفضل أداء بالحضور في المدرجات، والعمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه سعيد الشامسي عضو المجلس الجماهيري لنادي الجزيرة دعوته لمجالس وروابط الأندية لتنسيق الجهود، بهدف مساندة فاعلة للمنتخب، ووجه الدعوة لإقامة اجتماع جماهيري لرؤساء المجالس والروابط، وأكد أن نادي الجزيرة يتشرف باستضافته للمباريات، ويتطلع لدعم الاتحاد ومناقشة آلية دعم المنتخب في النهائيات.