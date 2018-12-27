وفد «المنظمة» يتفقّد الإنشاءات باستاد الشارقة

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

زار وفد من اللجنة المنظمة لكأس آسيا «الإمارات 2019»، استاد الشارقة للوقوف على عمليات إعادة التأهيل والتوسعة للملعب الذي يستضيف إحدى مجموعات البطولة، وضم الوفد عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي ومدير المجموعة، وسهيل العريفي مدير المنشآت باللجنة المنظمة.

وخالد الناخي نائب مدير مجموعة الشارقة، برفقة د. إيهاب سالم المدير التنفيذي لنادي الشارقة، ومدير الحدث بمجموعة الشارقة، والمهندسة أسماء البلوشي مدير الصيانة في المجموعة، بحضور القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري، وتفقد الوفد مرافق الاستاد والتعديلات الجارية عليه.

65 مليوناً

وأكد عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، مدير مجموعة الشارقة في كأس أمم آسيا 2019، أن التكلفة الإجمالية والموازنات الخاصة باستاد الشارقة 65 مليون درهم لإعادة وتجديد الملعب بشكل شامل في كل المرافق الخاصة به.

13 ألفاً

قال عيسى هلال: «تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمدرجات لتصل إلى 13 ألف متفرج تقريباً، حيث تم إضافة مدرجات تصل إلى 2500 مدرج في التعديل الجديد الذي تم بالمدرجات.

وتم تغيير وترقيم كل الكراسي الموجودة بالمدرجات، إضافة إلى منصة أميرية تسع نحو 23 شخصاً وتحويل منصة الدرجة الأولى إلى الشخصيات المهمة، والشخصيات المهمة جداً، وتسع قرابة 400 شخص تحت رعاية متميزة».

وعن تجربة أرضية الملعب الجديدة قال عيسى هلال: «نحن جاهزون للتجربة، ولكن لدينا تحدٍ كبير وهو العشب الخاص بأرضية الملعب، حيث طلبت الشركة المختصة التأخير وعدم اللعب عليه في الوقت الراهن على أساس أن يكون جاهزاً لمباريات أمم آسيا بنسبة 100%»، وتم استغراق قرابة 10 آلاف ساعة عمل حتى أمس للانتهاء من هذه الأمور».

وتابع: «نحن جاهزون لتسليم الملعب من الآن بعد الانتهاء حالياً من كل الأمور، وتم تطوير البنية التحتية حول الاستاد من مواقف إضافية للسيارات بالزيادة لأكثر من 100 موقف خاص بالسيارات».

حكومة الشارقة

وعن التمويل قال عيسى هلال: «إن التمويل بشكل كامل جاء من الحكومة المحلية بإمارة الشارقة، وإن سعة المركز الإعلامي 300 إعلامي.

وهناك 4 ملاعب فرعية تم تحديثها بشكل كامل، إضافة إلى تحديث كل غرف الملابس الخاصة باللاعبين، وذلك بحسب المواصفات التي طلبها الاتحاد الدولي من تعديل خاص بعمل غرف للأولاد جامعي الكرات، وهناك أكثر من استديو تحليلي موجود، إضافة إلى وجود برجين جديدين لكاميرات التصوير على يمين ويسار المقصورة الرئيسية».

ملاعبنا جاهزة

وقال العريفي: «في نادي الشارقة وصلت التعديلات إلى نسبة 70% سواء على مستوى المنصات الرئيسية أو زيادة المقاعد والمنصة الإعلامية والمرافق المصاحبة لها، فيما نقدم استاد آل مكتوم بحلة جديدة متكاملة».