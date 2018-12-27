المنتخب يحتفل بنجوم الزعيم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفت أسرة المنتخب الوطني لكرة القدم بنجوم نادي العين، وذلك في مقر إقامة الفريق في فندق ميدان، عقب مران أول من أمس، ويأتي الاحتفاء تقديراً لظهور نجوم الزعيم العيناوي المتميز في منافسات كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي.

وكتب العين تاريخاً جديداً للكرة الإماراتية، بعد أن حصل الفريق على الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخ الخليج، والثانية على مستوى العالم العربي، بعد أن حصد الفضية الأولى فريق الرجاء المغربي، مما يعتبر إنجازاً لكرة الإمارات.

وأحضر اللاعبون قالباً من الحلوى يحمل اسم وشعار نادي العين، وقطعوا القالب احتفالاً بنجوم الزعيم، وسط أجواء أسرية لأعضاء المنتخب الوطني، وفرحة بإنجاز البنفسجي التاريخي، وتمنى الحاضرون أن تتواصل إنجازات كرة الإمارات، ليكون الانتصار العيناوي وقوداً ودافعاً للمنتخب الإماراتي خلال نهائيات آسيا المقبلة.

وكان العين قد وصل لنهائي كأس العالم للأندية 2019 بعد أن تخطى فرق ويلنغتون النيوزيلندي، والترجي التونسي، وريفر بليت الأرجنتيني، ليصل إلى لقاء اللقب، حيث خسر أمام البطل الأوروبي ريال مدريد، الذي توج باللقب الثالث له توالياً.