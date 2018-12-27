«الأبيض» يختتم اسـتعـداداته لودية الكويت

المصدر: دبي- العوضي النمر

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم على ملعب ند الشبا، استعداداً لمواجهة الكويت ودياً غداً، على ملعب آل مكتوم في نادي النصر، في آخر تجارب الأبيض قبل انطلاقة منافسات كأس آسيا «الإمارات 2019».

حيث يركز الجهاز الفني بقيادة الإيطالي زاكيروني على طريقة اللعب، التي سيخوض بها منافسات البطولة، واختيار التشكيلة المناسبة لتنفيذ الخطة، والاطمئنان على جاهزية اللاعبين بعد اكتمال الصفوف بانضمام لاعبي العين.

واستعان الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، بطائرة صغيرة مزوّدة بكاميرات فيديو حديثة، من أجل رصد تدريبات الأبيض المقامة على ملعب ند الشبا بدبي في المرحلة الأخيرة لبرنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس آسيا، التي ستُقام في الإمارات بداية من 5 يناير المقبل.

يهدف الجهاز الفني من خلال الطائرة رصد التدريبات والتعرف إلى أدق التفاصيل الخاصة بتحركات اللاعبين في الملعب، حيث هناك توصيل بين الطائرة وكمبيوتر خاص بالجهاز الفني يتم من خلاله تدوين كل الملاحظات الفنية.

ويهدف زاكيروني من استخدامه للتكنولوجيا الحديثة التي يستعين بها من خلال إحدى الشركات المتخصصة، إلى الاستفادة من الوسائل المتطورة أيضاً في رصد عملية تمركز اللاعبين في الملعب، والوقوف على مسألة التنظيم الدفاعي والهجومي ما يساعده في الوصول بدقة إلى أهدافه الفنية، التي يسعى إليها خلال هذه التدريبات.

صورة طيبة

ويركز الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال تدريب اليوم، على العناصر التي ستخوض تجربة الكويت، لضمان ظهور المنتخب بصورة طيبة في الاختبار الأخير قبل انطلاقة المنافسات الآسيوية المقبلة، حيث من المتوقع أن يظهر المنتخب بالشكل، الذي سيشارك به أمام البحرين في أولى المنافسات الآسيوية، وستتغير تشكيلة اللعب عن تشكيلتي المنتخب، خلال وديتي بوليفيا واليمن.

الشق الهجومي

ويعول الجهاز الفني على أداء اللاعبين، وأهمها التركيز في إنهاء الهجمات وحسن استغلال الفرص خلال المباراة، ويبني المدرب طريقة لعبه على الاعتماد في الهجوم على الثلاثي إسماعيل الحمادي و«خلفان مبارك أو عجب» وعلي مبخوت، والثلاثي الأمامي يتبادل الأدوار لإرباك الدفاع الكويتي بشكل كبير.

كما يعتمد المدرب على جماعية الأداء والدعم المباشر من لاعبي خط الوسط وانطلاقات الظهيرين، إضافة إلى دقة التمريرات، وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

أجواء إيجابية

من جهة أخرى سادت أجواء إيجابية مران المنتخب الوطني، بعد احتواء أزمة ليلة الاثنين، وتناسى الجميع ما حدث من أجل زيادة التركيز خلال المهمة المقبلة في نهائيات آسيا، ولعل الروح العالية، التي أبداها اللاعبون خلال المران، تعكس الرغبة القوية في تحمل مسؤولياتهم، وتقديم أقصى جهد خلال البطولة الآسيوية، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، تعزز من تحقيق هدف المنافسة على اللقب.