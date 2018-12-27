رادولوفيتش يختار تشكيلة المنتخب اللبناني

المصدر: بيروت - أ ف ب

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم أمس التشكيلة الرسمية للمنتخب الذي سيشارك في نهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات. واختار المدرب المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش القائمة النهائية للمنتخب خلال المعسكر الذي يقيمه حالياً في البحرين، وضمت 23 لاعباً بينهم خمسة محترفين، وغاب عنها حارس مرمى فريق النجمة المخضرم عباس حسن والظهير نصار نصار بسبب الإصابة. وخاض «رجال الأرز» مباريات ودية آخرها مباراتان الشهر الماضي انتهتا بالتعادل مع أوزبكستان سلباً وخسارة أمام استراليا صفر-3، ومن المقرر أن يخوض اليوم مباراته التحضيرية الأخيرة ضد البحرين في المنامة.