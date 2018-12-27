23 لاعباً في تشكيلة «النشامى»

المصدر: عمان - أ ف ب

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني، الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات. وأتى إعلان تشكيلة الـ23 التي اختارها المدرب البلجيكي فيتال بوركليمانز، من خلال شريط مصور نشره الاتحاد عبر صفحته على موقع فيسبوك، تضمن مؤثرات ضوئية وموسيقية، واختتم بالعبارة التقليدية «حيّهم النشامى».

واستبعد الجهاز الفني خمسة لاعبين، هم حارس المرمى محمد الشطناوي، محمود مرضي، رجائي عايد، أحمد الصغير وجيمي سياج، من التشكيلة الأولية التي كانت قد أعلنت في نوفمبر الماضي. وأبقى الاتحاد على اللاعب إحسان حداد مع المنتخب في الأيام المتبقية من معسكره الحالي في الدوحة، لاستكمال برنامج تأهيله الذي وصل إلى مراحل متقدمة وتجهيزه تحسباً لأي مستجدات.