خلية نحل تجمع الجماهير على قلب رجل واحد

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

تحول العمل داخل روابط أندية الدولة، إلى خلية نحل، مع بقاء أيام قليلة فقط على انطلاقة كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات يوم 5 يناير 2019، ودخل الجميع في سباق مع الوقت تحضيراً لتلك البطولة الهامة التي تركز عليها الأضواء ليس على صعيد القارة الصفراء فقط، ولكن على مستوى العالم، باعتبارها واحدة من أقوى البطولات القارية، بعد كأس الأمم الأوروبية.

وما يزيد من قوة النسخة المقبلة والتي تتواصل مبارياتها حتى 1 فبراير 2019، ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخباً، وهو ما يزيد من العبء وأهمية المهمة المكلف بها جمهور الإمارات في مساندة منتخبنا الوطني الأول.

جهود

كشف حريز المنهالي رئيس جمعية جماهير بني ياس، عن خطوات مهمة قامت بها الجمعية على مدار الأسابيع الماضية، بهدف شحذ جهود جماهير بني ياس، لمساندة «الأبيض» في مهمته القارية، وتضمنت تلك الجهود، القيام بزيارات ميدانية إلى مدارس مدينة بني ياس، للتعريف بأهمية البطولة، وضرورة دعم ومساندة منتخبنا الوطني في النهائيات الآسيوية، وأشار إلى أن تلك الزيارات توقفت مؤخراً، مع بدء إجازة العام الدراسي.

دعم

قال حريز: «نحن كجماهير إماراتية مطالبون حتى بدون اجتماعات رسمية أو تكليفات من المسؤولين، بالقيام بواجبنا في دعم المنتخب الوطني، ولذا قمنا منذ فترة، بزيارات ميدانية إلى المدارس الموجودة في مدينة بني ياس قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي، لتحفيز طلبة المدارس على حضور مباريات (الأبيض)، وساهم في نجاحنا بمهمتنا، التألق العيناوي في كأس العالم للأندية، وحصوله على الميدالية الفضية في المونديال الذي أقيم مؤخراً في مدينتي أبوظبي والعين».

أوضح رئيس جمعية جماهير بني ياس: «هناك مبادرات أخرى يجري الترتيب لها، إلى جانب برنامج العمل المقترح للجماهير، والذي سيتم الاستقرار عليه خلال ورشة العمل يوم الأحد المقبل، ومنها محاولة ترتيب حافلات لنقل الجماهير من وإلى الملاعب التي تقام عليها مباريات منتخبنا الوطني في كأس آسيا، مع توفير أدوات التشجيع من شعارات ولافتات وغيرها، والتواصل كذلك مع المقيمين الراغبين في حضور ومساندة (الأبيض)، وستكون هناك أفكار أخرى تجرى دراستها».

مرحلة

أشار محمد راشد بن عجيل رئيس رابطة مشجعي نادي شباب الأهلي، إلى أن منتخبنا الوطني يمر بمرحلة صعبة مطلوب فيها تكاتف الجميع، وقيام الجماهير الإماراتية بواجباتها تجاه (الأبيض)، وقال: «نحن كروابط أندية، وحدنا جهودنا على قلب واحد، تحت مسمى (رابطة المنتخب)، والكل يعمل كل ما لديه من جهد وفق الإمكانيات المتاحة، ودعم بعض الشخصيات من خارج اتحاد الكرة الإماراتية، الذي تأخر كثيراً في التواصل مع الجماهير خلال الفترة الماضية، وهذا عتب لكنه لا يعني أننا سنغيب عن دعم منتخبنا، وعن القيام بالمهمة المطلوبة منا».

برنامج

أضاف بن عجيل: «المؤكد أن الجماهير الإماراتية كعادتها الدائمة، ستحضر بكثافة عالية في المدرجات، وسيكون لها دورها وكلمتها وراء لاعبينا في مبارياتنا خلال البطولة القارية، وجهود روابط الأندية طوال الفترة الماضية، كانت تصب في هذا الاتجاه، إلى حين الالتقاء مع مسؤولي اتحاد الكرة الإماراتي، والاستقرار على برنامج عمل واحد يتم تنفيذه من قبل الجميع، ونحن لدينا أمل كبير فيما يمكن أن يحققه (الأبيض) في النهائيات الآسيوية».