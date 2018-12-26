كأس آسيا.. الظهور الأخير لـ«المخضرمين»

المصدر: كوالالمبور- البيان الرياضي

توقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن تشهد نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، الظهور الأخير لعدد كبير من النجوم الذين سبق وشاركوا في بطولات قارية سابقة، وهم مجموعة يطلق عليهم اللاعبون المخضرمون، والمستمرون في تقديم أداء على أعلى مستوى سواء مع أنديتهم أو المنتخبات،وتضمنت القائمة إسماعيل مطر قائد منتخبنا الوطني.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن مطر اللاعب المخضرم خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب الإمارات، وكان جزءاً من منتخب الإمارات في نهائيات كأس آسيا أعوام 2004 و2007 و2011، إلا أنه غاب عن صفوف «الأبيض» عندما حلّ في المركز الثالث عام 2015، وأشار الاتحاد القاري إلى أن مطر قائد فريق الوحدة متعطش للمشاركة في المنافسات لتعويض غيابه عن المحفل القاري قبل 4 سنوات.

وأكد تقرير الاتحاد الآسيوي أن الأسترالي مارك ميليغان، «33 عاما» أحد العناصر الأساسية في منتخب بلاده، وستكون مشاركته في «الإمارات 2019» الأخيرة في البطولة القارية، بعدما كان عنصراً رئيسياً في المنتخب الأسترالي في نهائيات كأس آسيا في عام 2007، وتذوق الحصول على اللقب القاري مع المنتخب الأسترالي قبل 4 سنوات، ولعب الـ120 دقيقة كاملة في المباراة النهائية ضد كوريا الجنوبية، كما لعب مارك ميليغان، في ثلاث بطولات لكأس العالم مع منتخب أستراليا، ويمكنه اللعب في كل من خط الدفاع وخط الوسط.

نجوم الخليج

ويعد عمر هوساوي، لاعب خط الوسط في المنتخب السعودي الأكثر خبرة في الفريق، وظهر لأول مرة مع منتخب بلاده في عام 2013، ومنذ ذلك الحين خاض أكثر من 50 مباراة دولية، ومدافع النصر هو اللاعب الوحيد في القائمة التي اختارها بيتزي، والذي يزيد عمره عن 30 عاماً، وسيشارك في بطولة كأس آسيا للمرة الثانية، بعد أن كان جزءاً من تشكيلة «الأخضر»عام 2015.

وتضم القائمة، العماني أحمد مبارك، أبرز لاعب في منتخب سلطنة عمان خلال نسخ 2004 و2007 و2015 لبطولة كأس آسيا، ولعب دوراً مهماً في أول فوز حققه المنتخب العُماني في البطولة القارية، وكان أمام تايلاند، ولعب لاعب خط الوسط دور البطولة، عندما فاز منتخب عمان بلقب «خليجي 23».

حارس «النشامى»

ظهر عامر شفيع حارس مرمى المنتخب الأردني، في أول مباراة دولية له مع منتخب بلاده في عام 2002، ومنذ ذلك الحين شارك في ثلاث نسخ لبطولة كأس آسيا، وبلغ مع منتخب بلاده ربع نهائي البطولة عامي 2004 و2011، وارتدى اللاعب القميص رقم 1 منذ أكثر من 15 عاماً، ويستمر حتى الآن في قيادة «النشامى»، وفي نوفمبر الماضي، سجل حارس المرمى المخضرم، هدفه الأول مع منتخب الأردن عندما ارتدت تسديدته الطويلة من أمام حارس مرمى المنتخب الهندي غوربريت سينغ ودخلت الشباك.