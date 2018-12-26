الأبيض.. لا صوت يعلو عـلى كأس آسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم أهمية المرحلة الحالية لمنتخبنا الوطني الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 التي ستنطلق اعتباراً من يوم 5 يناير المقبل حين يواجه منتخبنا الوطني شقيقه المنتخب البحريني باستاد مدينة زايد الرياضية، مطالباً الجميع بالوقوف الحقيقي والالتفاف خلف الأبيض ومساندة الجهاز الفني والإداري واللاعبين وتوفير بيئة محفزة لهم لضمان ظهور الأبيض بشكل إيجابي في البطولة القارية الكبيرة، داعياً الجميع إلى توخي الدقة في نقل أخبار المنتخب، خاصة في هذه الفترة التي تسبق انطلاق البطولة، ووافق اتحاد الكرة على قبول اعتذار عبدالله صالح وشكره على الفترة التي قضاها مع المنتخب الوطني الأول كمشرف للمنتخب.

كما قرر تكليف الدكتور حسن سهيل، عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، بمهام الإشراف العام على المنتخب في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 إلى جانب عبيد هبيطة، مدير المنتخب.

تدريباتعلى جانب أخر، ساد الهدوء والتركيز تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مساء أمس، بعد ليلة عاصفة، حيث سعي الجهاز الفني لتوفير مزيد من الانسجام بعد اكتمال الصفوف بانضمام لاعبي العين بعد انتهاء مهمتهم العالمية، وإعادة الحسن صالح للمعسكر، استعداداً لملاقاة الكويت ودياً يوم الجمعة في آخر وديات الفريق قبل انطلاقة منافسات نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، وملاقاة البحرين يوم 5 يناير على ملعب محمد بن زايد.

وسيقوم اتحاد الكرة اليوم بتسليم القائمة النهائية للاعبين المكونة من 23 لاعباً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد أن اعتمدت لجنة المنتخبات الوطنية القائمة التي تضم لاعبي العين، بعد تألقهم اللافت في مونديال الأندية، وكان الجهاز الفني لمنتخبنا ضم لاعب الشارقة الحسن صالح للقائمة النهائية بدلاً من لاعب النصر محمود خميس، وبذلك سيكون اللاعبون المسجلون بالقائمة هم العناصر التي ستخوض منافسات كأس آسيا.

تدريبات فنية

ويواصل الجهاز الفني للمنتخب تنفيذ برنامج الإعداد للوصول إلى الدرجة الفنية المطلوبة قبل انطلاقة البطولة، ويشتمل المران الذي يقام على ملعب ند الشبا في دبي، على تدريبات فنية متنوعة يؤديها اللاعبون بروح معنوية عالية وجدية كبيرة، رغبة منهم في الظهور المتميز خلال نهائيات آسيا، وتعتبر المرحلة الحالية هي الأخيرة والأهم في مشوار تحضيرات المنتخب، حيث يعمل الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة وطريقة اللعب التي سيعتمد عليها في مباريات البطولة.

تشكيلة اللعب

كما يعمل الجهاز الفني على توفير الانسجام في صفوف المنتخب، بعد أن اكتملت عناصره لأول مرة بشكل نهائي، والعمل على توظيف اللاعبين بشكل جيد، واستغلال قدراتهم وإمكاناتهم على الوجه الأكمل، وسيعمل المدرب زاكيروني لاستقرار تشكيلة اللعب المناسبة، وسيتم الاطمئنان على جاهزية العناصر خلال اللقاء الودي الأخير، كما يهدف المدرب إلى الاطمئنان على تنفيذ اللاعبين لخطة اللعب التي سيتم الاعتماد عليها خلال منافسات البطولة وبما يتناسب مع قدرات اللاعبين، ولعل حسن تطبيق اللاعبين لها خلال وديتي بوليفيا واليمن يدعونا إلى التفاؤل.

اللمسة الأخيرة

وخلال التدريبات الحالية التي تسبق ودية الكويت، يعمل الجهاز الفني على تحسين القدرة الهجومية للمنتخب من خلال زيادة التركيز في اللمسة الأخيرة، لضمان استغلال الفرص التي تسنح للمهاجمين خلال المباريات، ويولي المدرب زاكيروني اهتماماً كبيراً بالمثلث المكون من إسماعيل الحمادي وخلفان مبارك وعلي مبخوت لتعزيز الشق الهجومي وزيادة الفاعلية بما يحقق الفوز للمنتخب خلال المباريات الآسيوية، مع توفير البديل الجاهز الذي يحل بديلاً لأيٍّ من أطراف هذا المثلث.

ودية الكويت

وستكون المباراة الودية أمام المنتخب الكويتي الشقيق يوم الجمعة المقبل، والتي ستقام على ملعب استاد آل مكتوم بدبي، بمثابة بروفة حقيقية للأبيض قبل خوض غمار بطولة كأس آسيا 2019، وستكون المواجهة الودية فرصة جيدة للمدرب زاكيروني وجهازه الفني لاختيار العناصر الأفضل والأكثر جاهزية لقيادة المنتخب في أولى مبارياته في البطولة أمام البحرين في الخامس من يناير المقبل.

تحضيرات

على جانب آخر، طمأن الدكتور حسن سهيل، عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية الجمهور، على سير تحضيرات المنتخب لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، مؤكداً أن الأبيض يواصل استعداداته وسط أجواء يغلب عليها التفاؤل ويسودها الحماس والجدية، لافتاً إلى أن الجميع حريصون على بذل أقصى الجهد لتحقيق التطلعات.

23

وتحدث سهيل عن اختيارات المدرب للقائمة النهائية التي تضم 23 لاعباً، مبيناً أن الجهاز الفني تابع كل اللاعبين بدقة وأجرى تقييماً فنياً شاملاً لكل العناصر التي شاركت في التجمعات الأخيرة قبل أن يعلن القائمة النهائية، مؤكداً أن اللاعبين المختارين هم الأفضل والأكثر جاهزية والأقدر على تمثيل المنتخب في البطولة.

برمان مُصاب

وكشف الدكتور حسن سهيل أسباب عدم ضم اللاعب أحمد برمان للقائمة، لافتاً إلى أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه العين مع ريفر بليت في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مضيفاً أن إدارة المنتخب قررت عدم اختياره بعد الاطلاع على التقرير الطبي الذي تم إرساله من نادي العين ويشير إلى إصابة اللاعب.

بروفة

وتطرق سهيل بالحديث إلى المباراة الودية للمنتخب المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري أمام شقيقه الكويتي، مؤكداً أهميتها بالنسبة للجهاز الفني باعتبارها بروفة حقيقية يمكن أن تمنح زاكيروني وجهازه المعاون مؤشرات مهمة قبل انطلاقة منافسات كأس آسيا المقبلة.

سعادة

من جهته، أعرب اللاعب الصاعد خليفة الحمادي عن سعادته البالغة باختياره ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني لخوض مباريات بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، مؤكداً فخره واعتزازه بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المحفل القاري المهم، معتبراً الاختيار مسؤولية كبيرة تضعه أمام تحد كبير لإثبات قدرته بتقديم الإضافة المطلوبة للأبيض.

وقال: «أعدّ نفسي لاعباً محظوظاً وأنا أنال شرف ارتداء القميص الوطني في هذه السن المبكرة، وأحمد الله أن وفقني لتقديم المستوى المطلوب ليقع عليّ الاختيار لأكون ضمن الكوكبة التي ستمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه البطولة المهمة، أشعر بالفخر لوجودي في قائمة واحدة مع لاعبين كبار وأسماء لامعة في كرة القدم الإماراتية».

برنامج خاص

يخضع إسماعيل مطر قائد منتخبنا الوطني لبرنامج خاص، حيث أجرى تدريبات منفردة بهدف رفع معدل جاهزيته للحاق ببقية زملائه بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها في فترة سابقة خلال مشاركته مع فريقه الوحدة، ويعمل الجهاز الفني جاهداً لتجهيز مطر للاستفادة من خبرته الميدانية الكبيرة وقدراته المميزة التي يحتاجها المنتخب، خلال الفترة المقبلة.