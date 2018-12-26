بن طلعت: خالد عيسى واصل التألق

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

طالب المخضرم ياسين بن طلعت حارس مرمى منتخب الجزائر في مونديال إسبانيا 1982، ومدرب حراس مرمى الوصل، خالد عيسى حارس منتخبنا الوطني الأساسي باستمرار التألق في منافسات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها الدولة مطلع يناير المقبل، مشيراً إلى أن أداء خالد عيسى في مونديال الأندية الذي أقيم بالعاصمة أبوظبي لقي الإشادة ليس داخل الإمارات فحسب لكن على مستوى العالم واهتماماً كبيراً من الصحافة العالمية.

أداء

وقال بن طلعت: «يمتلك حارسنا خالد عيسى القدرة على تقديم الأداء ذاته في كأس آسيا التي تحتاج جهود الجميع ومضاعفة الجهد وتحلي الكل بالمسؤولية، مؤكداً ثقته في قدرة وعقلية خالد عيسى التي ترفض التراجع وتنشد المقدمة دائماً لذا سيتحلى الحارس بالعزيمة والإصرار والمسؤولية واستمرار الأداء المميز.

وأضاف: «من وجهة نظري تعد حراسة مرمى منتخبنا الوطني في أفضل حالاتها حالياً بوجود الثلاثي خالد عيسى وعلي خصيف الذي يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع اللقاءات الدولية ووجود الحارس الشاب محمد الشامسي الذي يعد من خيرة حراس المرمى بالدولة وهو مشروع حارس مميز في المستقبل القريب».

ثقة

وتابع: «يقع على الأجهزة الفنية والإدارية عبء التعامل مع حراس المرمى بحيث لا يكون التعامل قاصراً على الجوانب الفنية المتمثلة في التدريبات لكن الجوانب الذهنية والنفسية، وهذه يقع عليها جزء كبير في تألق اللاعب وبذله الجهد في الملعب»، موضحاً أن بعض الحراس غابوا عن التألق وانزووا بسبب انعدام التعامل معهم بصورة سليمة.

واختتم المخضرم ياسين بن طلعت، حارس مرمى منتخب الجزائر في مونديال إسبانيا 1982، مدرب حراس مرمى الوصل، حديثه بالقول: «لدينا ثقة كبيرة في أبيضنا في بلوغ أدوار متقدمة في البطولة، ونتطلع إلى دعم الجمهور وتحلي اللاعبين بالمسؤولية».