منتخب عُمان يستعد لآخر تجاربه الودية

المصدر: متابعة - صالح البارحي

في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومن ساحة ملعب أبوظبي للكريكيت، ووسط معنويات عالية للغاية، يواصل الأحمر العماني بطل خليجي 23 تدريباته اليومية في معسكره الحالي، الذي سيستمر حتى الثاني من يناير المقبل، يخوض خلاله منتخب عُمان الوطني الأول لكرة القدم ثلاث مواجهات ودية دولية أمام الهند مساء الغد، وأمام استراليا مساء الأحد المقبل ويختمها أمام تايلاند مساء الأربعاء الموافق 2 يناير، قبل أن يتوجه إلى إمارة الشارقة للاستعداد لمواجهته الأولى في نهائيات أمم آسيا التي ستجمعه أمام نظيره الأوزباكي في التاسع من يناير.

حيث أدى المنتخب تدريبات الأمس على مدار حصتين تدريبيتين، صباحية في تمام الساعة العاشرة والنصف ومسائية عند الساعة الخامسة، فيما يجري تدريبه اليوم من خلال حصة واحدة صباحية عند العاشرة والنصف، وهي التي ستهيئ الأحمر لمواجهة الهند الودية غداً على استاد بني ياس في تمام الساعة السادسة مساء.

تعرض منتخب عُمان إلى ضربة موجعة جديدة تضاف إلى سلسلة من الغيابات، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات والأشعة التي غياب الحارس علي الحبسي بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريقه الهلال أمام نظيره الأهلي بالدوري السعودي.