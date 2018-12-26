مجموعة أبوظبي تطمئن على التجهيزات النهائية للملاعب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تفقّد وفد مجموعة أبوظبي باللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، جاهزية ملاعب العاصمة أبوظبي، استاد مدينة زايد الرياضية، استاد محمد بن زايد، استاد آل نهيان، خلال الجولة التي نظمتها اللجنة أمس لوسائل الإعلام للاطلاع على التجهيزات الأخيرة للملاعب المستضيفة للبطولة.

واطمأن الوفد برئاسة فارس مكتوم المزروعي، مدير مجموعة أبوظبي، بحضور سهيل العريفي، مدير المنشآت الرياضية باللجنة المنظمة للبطولة، على اكتمال التحضيرات النهائية الخاصة بالملاعب الثلاثة، والوقوف على سير العمل خلال التجهيزات الأخيرة قبل انطلاقة البطولة يوم 5 يناير المقبل بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين منتخبنا الوطني ونظيره البحريني على استاد مدينة زايد الرياضية.

وقال فارس مكتوم المزروعي، مدير مجموعة أبوظبي، إن فريق العمل قام بزيارة ميدانية للملاعب الثلاثة، استاد مدينة زايد الرياضية، واستاد محمد بن زايد، واستاد آل نهيان، للوقوف على الاستعدادات النهائية للبطولة، مؤكداً أن العمل سارٍ بشكل جيد من أجل تجهيز الملاعب بما يتوافق مع معايير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.