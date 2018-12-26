بعثة المنتخب السوري تصل إلى الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

وصلت بعثة المنتخب السوري إلى مطار الشارقة الدولي مساء، أول من أمس، لبدء المرحلة النهائية من معسكره الاستعدادي لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، وترأسها فادي دباس رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، وكان في استقبالهم الدكتور حسين آل علي مدير لجنة البروتوكول، ومحمد الحمادي مدير اللجنة الإعلامية.

ويلعب المنتخب السوري في المجموعة الثانية بجوار كل من أستراليا وفلسطين والأردن، ويفتتح مبارياته بلقاء فلسطين على استاد الشارقة في 6 يناير المقبل، ثم الأردن على استاد خليفة بن زايد في العين يوم 10، ويختتم مبارياته في المجموعة بلقاء أستراليا على استاد خليفة بن زايد أيضاً في 15 من الشهر نفسه، وخلت القائمة النهائية للمدرب بيرند ستينج من اسم قائد المنتخب فراس الخطيب الذي سيغيب بسبب الإصابة.