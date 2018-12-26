لي دونغ: أتمنى رؤية محاربي التايغوك في النهائي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

يعتقد الكوري الجنوبي لي دونغ-جوك هداف بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2000، حيث أحرز أيقونة كوريا الجنوبية 14 هدفاً خلال مشاركاته في بطولات كأس آسيا، وضعته في المرتبة الثانية بعد أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي، متصدر قائمة الهدافين في جميع الأوقات. ويدرك النجم الكوري الجنوبي أسرار النجاح في البطولة الكروية الأكثر أهمية في القارة، وعلى الرغم من أنه يعتقد أن الوقت حان لمنتخب كوريا الجنوبية من أجل وضع حدٍ لفترة الغياب عن تحقيق لقب كأس آسيا التي دامت 58 عاماً.

سيناريو

يقول لي دونغ: أحرص كثيراً على عدم الإفصاح عن صاحب اللقب حسب اعتقاده، أنا على يقين أن الفريق الذي أود شخصياً ومعي جماهير بلادي من الجمهور الكوري الجنوبي أن يشاهدوه في نهائي كأس آسيا، هو منتخب كوريا الجنوبية «محاربي التايغوك»، ويقول لي، الذي شارك في ثلاث نسخ من كأس آسيا أعوام 2000 و2004 و2007: «السيناريو الأكثر إثارة للجماهير، هو أن تلعب كوريا الجنوبية واليابان في النهائي، وإذا ما تمكنت كوريا الجنوبية من الفوز على اليابان في النهائي، فإن البلد بأكمله سيصاب بالجنون، وكان الأمر كذلك دائماً، يحب العديد من المشجعين رؤية كوريا الجنوبية تلعب مع اليابان في النهائي».

مفاجأة

قال لي دونغ: «الاحتمال الحقيقي بأن يكون هناك منتخب يصنع المفاجأة أو أن يكون الحصان الأسود، في الإمارات 2019، فهو أوزبكستان، لأن لديها فريقاً شاباً وموهوباً، وربما يمكننا أن نسميه جيلاً ذهبياً، فهؤلاء اللاعبون نشأوا معاً، ولعبوا معاً منذ البداية، وهذه الوحدة والتفاهم بين اللاعبين يمكن أن تشكل تهديداً للفرق الأخرى، ورأيتهم في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة وكانوا مؤثرين للغاية».