بيتزي: راضٍ عن جاهزية «الأخضر» قبل كأس آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب منتخب السعودية، عن رضاه التام بالحالة التي وصل إليها اللاعبون قبل أيام قليلة من انطلاقة بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات. كما أوضح بيتزي أن الجهاز الفني راضٍ تماماً عن مراحل إعداد المنتخب، لافتاً إلى تحقيق واستكمال الأهداف الخاصة بكل معسكر من المعسكرات الإعدادية، وأضاف: «نحن وصلنا لهذا المعسكر كما كنا نتطلع للوصول إلى هذه المرحلة قبل كأس آسيا 2019».

قائمة

وعن قائمة المنتخب السعودي «الأخضر» المختارة، قال: «شاهدنا وقيّمنا بشكل أساسي أداء كل لاعب مع ناديه خلال الفترة الأخيرة، وقمنا بدراسة جميع الإمكانيات والاحتمالات التي ممكن أن يقدموها لنا داخل الملعب، وأيضاً وضعنا في الاعتبار عند اختيار اللاعبين في القائمة، ما إذا كانوا شاركوا معنا في معسكرات سابقة، ويعرفون طريقة عملنا كجهاز فني».

وأوضح: «يجب أن نكون على دراية تامة بقدرات ونقاط القوة لدى اللاعبين، التي نرتكز عليها لخوض كل مباراة مع المنتخب في مثل هذه البطولات، وفي هذا الصدد اخترنا 3 لاعبين جُدد في معسكر المنتخب، بعد متابعة شاملة لجميع لاعبي دوري المحترفين السعودي، على مدار الموسم الحالي، وقمنا بتجربة لاعبين آخرين خلال المعسكر الماضي، ولكننا لم نستدعهم لهذا المعسكر».

خطط

وتابع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي: «لكننا كجهاز فني نعتقد أن هذه القائمة هي الأفضل من حيث تكامل عناصرها، وستسمح لنا بأن تكون لدينا خطط تكتيكية معينة، وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية خلال الوقت الراهن، ورسالتي للجميع هي أن يستمتعوا بالبطولة، ولنعلم جميعاً أن كأس آسيا محفل كروي، ونحن نستحق المشاركة في هذا الحدث، ونحن من جانبنا لدينا طموح لتقديم مستوي متميز، وكانت لدينا عملية استعداد بشكل جيد، ما يدفعنا للظهور بشكل مشرف في هذه النسخة من كأس آسيا».

معسكر

يذكر أن المنتخب السعودي يقيم حالياً معسكراً مغلقاً في دبي استعداداً لنهائيات كأس آسيا، حيث يلعب «الأخضر» في البطولة القارية ضمن المجموعة الخامسة، ويستهل الفريق مشوار المنافسة بمقابلة كوريا الشمالية يوم 8 يناير المقبل. كما يُعد المنتخب السعودي واحداً من أنجح المنتخبات الآسيوية، بعد فوزه بلقب كأس آسيا 3 مرات أعوام 1984 و1988 و1996، وتأهل لنهائيات كأس العالم 5 مرات منها 4 مرات متتالية منذ صعوده الأول في مونديال أميركا عام 1994 حتى 2006، ثم كان ظهوره العالمي للمرة الخامسة في كأس العالم بروسيا في 2018.