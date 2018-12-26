أندرسن: أمام كوريا الشمالية فرصة جيدة للتألق

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رشح المدرب السابق لمنتخب كوريا الشمالية، يورن أندرسن، هذا المنتخب لحجز مكانٍ له في الأدوار الإقصائية من نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات الشهر المقبل، وذلك على الرغم من وقوعه في المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً السعودية وقطر ولبنان.

كان أندرسن على رأس القيادة الفنية للمنتخب الكوري الشمالي، عندما حصل على بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية بفوزه 2-0 على هونغ كونغ في بيونغيانغ خلال مارس الماضي، قبل أن يستقيل في النهاية من منصبه لينضم لتدريب فريق انشيون يونايتد الكوري الجنوبي.

استبدل المهاجم الدولي النرويجي السابق بالمدرب الجديد كيم يونغ-جون، الذي سيقود المنتخب الكوري الشمالي في النهائيات القارية، لكن أندرسن واثق من أن كوريا الشمالية يمكنها أن تتأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1980.

مهمة

وقال أندرسن عن المهمة التي تقع على عاتق لاعبيه السابقين: «إنهم يلعبون في مجموعة صعبة للغاية، لكنني أعتقد أن لديهم فرصة جيدة للوصول إلى دور الـ16، وعندما كنت مسؤولاً عن تدريب الفريق، تحسنوا من الناحية التكتيكية والبدنية، وأعتقد أن أقوى ميزة لديهم أنهم لا يستسلمون أبداً».

مشاركة

يشارك منتخب كوريا الشمالية للمرة الخامسة في تاريخه في نهائيات كأس آسيا، وكان بلوغ الدور قبل النهائي في عام 1980، عندما خسر أمام كوريا الجنوبية، قبل أن ينهزم أيضاً أمام إيران في مباراة تحديد المركز الثالث، هو أفضل ظهور له في هذه البطولة القارية.

كما شهدت مشاركات كوريا الشمالية الثلاث اللاحقة في البطولة، أعوام 1992 و2011 و2015، خروجها من دور المجموعات، ويسعى المدرب الجديد كيم، والذي كان عنصراً في تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، إلى البناء على ما حققه سلفه خلال فترة توليه منصبه لمدة عامين.