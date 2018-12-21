«الأبيض» يختبر جاهزيته في تقسيمة «الأولمبي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يُجري منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تقسيمة ودية مع نظيره الأولمبي مساء اليوم على ملعب ند الشبا، استعداداً لمواجهة الكويت الودية، التي تقام في دبي يوم 28 من الشهر الجاري.

في إطار الاستعداد لانطلاقة منافسات كأس آسيا «الإمارات 2019»، التي ستنطلق بداية من 5 يناير من خلال لقاء البحرين على ملعب مدينة زايد في العاصمة أبوظبي.

كما تعتبر التقسيمة فرصة أمام الأولمبي للاستعداد الجيد للتصفيات المؤهلة إلى دور الألعاب الأولمبية في طوكيو، بعد أن أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات السعودية والمالديف ولبنان، في منافسات التصفيات الآسيوية والتي ستقام خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل.

ويقف الجهاز الفني بقيادة الإيطالي زاكيروني على مستوى جميع اللاعبين، المشاركين في المعسكر المحلي الحالي، ومن ثم اختيار القائمة النهائية التي ستمثل الوطن خلال نهائيات كأس آسيا، التي ستشارك في المرحلة الثانية من برنامج الأعداد الحالي .

والتي ستبدأ من أول يناير في العاصمة أبوظبي، التي ستتكون من 23 لاعباً التي سيتم اختيارها بشكل نهائي بعد انضمام لاعبي العين لمعسكر المنتخب بداية من الحصة التدريبية التي ستقام الاثنين المقبل، ويسعى الجهاز الفني لمزيد من التركيز في العمل والتحضير لمباراة الافتتاح أمام منتخب البحرين يوم 5 يناير على ملعب مدينة زايد الرياضية.

لمسة

وخلال تقسيمة اليوم أو المران المشترك، يركّز المدرب زاكيروني على تعزيز الشقّ الهجومي والتركيز على اللمسة الأخيرة من أجل ضمان إحراز الأهداف، والاهتمام بدور خط الوسط الذي يعتبر رمانة ميزان أداء الأبيض.

كما يهدف المدرب إلى تحقيق العديد من الأهداف الفنية، منها ضرورة الوصول إلى جاهزية فنية وبدنية طيبة، وتناسق خطوط اللعب، وتناغم في الأداء واللعب الجماعي، الذي يعتمد عليه المدرب كثيراً لتعويض النقص العددي في الصفوف بسبب تعدد الإصابات، وتنشيط دور الظهرين لضمان أداء دورهما الدفاعي والهجومي على الوجه الأكمل.

ورغم النقص العددي لعدد من عناصر خط الدفاع متمثل في لاعبي العين، فإن زاكيروني يولي هذا الخط اهتماماً كبيراً؛ لأن قوة الدفاع وتماسكه تعزز من أداء الفيق وترفع من معنويات اللاعبين خلال المباريات، وتشهد تقسيمة اليوم بعض التكليفات لبعض اللاعبين سواء في التقدم لبناء هجمه أو ارتداد سريع عند هجوم المنافسين.

دور

إضافة إلي تعزيز دور خط الوسط الذي يعتبر محور الأداء الفني، سواء في مهمة الارتكاز لدعم الشق الدفاعي، أو الشق الهجومي، ولعل تألق خلفان مبارك مع فريقه الجزيرة خلال منافسات الدوري تبرهن على أن انضمامه للمنتخب مكسب بكل المقاييس ولا شك أن تواجده مع إسماعيل الحمادي وسيف راشد يعزز من الشق الهجومي ويمنح علي مبخوت أريحية كبيرة.

كما سيشارك في تقسيمة اليوم أمام الأولمبي المهاجم أحمد خليل بعد خضوعه لبرنامج بدني وفني حقق له التطور المنشود في الأداء ولا شك أن عودة خليل بعد شفائه من الإصابة تعتبر مكسباً كبيراً للأبيض كونه من المهاجمين الذين يشكلون خطورة كبيرة على مرمى المنافسين. أيضاً سيشارك الحارس المخضرم على خصيف إلى تعد عودته للأبيض مكسباً للمنتخب بكل المقاييس.