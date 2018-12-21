المنتخب الهندي أول الواصلين إلى البلاد

هبطت طائرة المنتخب الهندي لكرة القدم أمس في مطار أبوظبي الدولي كأول المنتخبات المشاركة في كأس آسيا الإمارات 2019 التي تصل إلى البلاد.

حيث كان في انتظار الفريق الحافلة المخصصة له التي تحمل شعار المنتخب في البطولة «النمور الزرقاء: أمل أمة بأكملها». وحظي الفريق باستقبال حافل لدى وصوله في أبوظبي، حيث توافد العديد من أعضاء الجالية الهندية بالبلاد لتشجيع اللاعبين والهتاف لهم قبل انتقالهم إلى مقر إقامتهم. ويشارك منتخب النمور الزرقاء في الحدث الكروي الآسيوي الأهم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1964 و1984 و2011.

وكان ستيفن كونستانتين مدرب المنتخب الهندي قد أعلن عن قائمة مبدئية تضم 34 لاعباً قبل أن يتم تقليصهم إلى 28 لاعباً سافروا على متن طائرة الفريق إلى أبوظبي. وسيعلن الجهاز الفني للفريق عن القائمة النهائية والتي ستضم 23 لاعباً قبل انطلاق البطولة في 5 يناير.

وأوقعت القرعة الهند في المجموعة الأولى إلى جانب الإمارات المستضيفة وتايلاند والبحرين. وتلتقي الهند مع الإمارات في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات على استاد مدينة زايد الرياضية في مباراة من المنتظر أن تشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً من الطرفين، حيث تجمع مستضيف البطولة بالمنتخب صاحب الجالية الأكبر في البلاد..أبوظبي ـ البيان