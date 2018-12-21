الأزرق الكويتي يصل إلى دبي الليلة

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف

يصل مساء اليوم وفد منتخب الكويت الأول لكرة القدم إلى البلاد لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوع استعداداً لمواجهة منتخبنا الوطني في مواجهة ودية يوم 28 الحالي.

وذلك ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس أمم آسيا الإمارات 2019، وتحاول الأجهزة الفنية الاستفادة القصوى من تلك المواجهة، التي تمثل الكثير لهم وخاصة الأزرق الكويتي، الذي يتطلع إلى تقديم عرض جيد، يسهم في رفع معنويات منتخبنا ويكشف الأوراق أمام الجهاز الفني قبل الإعلان عن القائمة الآسيوية التي ستخوض المنافسات.

وتهيأت الفرصة أمام الكرواتي روميو جوزاك مدرب الأزرق، لضم بعض من لاعبي الأولمبي هم فواز عايض العتيبي ومشعل خالد العنزي وعبد العزيز وادي، للمشاركة مع الأزرق في المعسكر الإماراتي والدخول في أجواء مشاركات المنتخب الأول إضافة إلى صقل خبراتهم وتجهيزهم للمستقبل القريب، خاصة أن هدف اللجنة الفنية والتطوير تجهيز المنتخب الأولمبي ليمثل المستقبل الحقيقي للكرة الكويتية.

برنامج

من جانبه، وضع الجهاز الفني والإداري البرنامج الذي سيتم تنفيذه خلال معسكر الإمارات والذي سيتضمن رفع مستوى اللاعبين الفني والبدني، إلى جانب بعض الجمل التكتيكية مع منح جميع اللاعبين الفرصة قبل الإعلان عن التشكيلة التي ستخوض المباراة.

وكذلك الاطمئنان على اللاعبين الذين شاركوا في الدور قبل النهائي لمنافسات الكأس، خاصة أن الأزرق لم يُقم حصصاً تدريبية في الكويت قبل المغادرة إلى الإمارات.

وكان الأزرق قد أقام بعض اللقاءات التجريبية خلال الفترة الماضية، وهو ما تزامن مع لقاءات أخرى للمنتخب الأولمبي، ما أدى إلى صعوبة ضم بعض اللاعبين من الأولمبي لصفوف المنتخب الأول، ولكن مباراة الإمارات ستكون فرصة لظهور أكثر من لاعب صغير السن.