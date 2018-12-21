حضور رسمي في تدريب الأحمر البحريني

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

شهد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني، مران المنتخب الأول لكرة القدم، أول من أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر.

وجاء حضور الوزير قبل لقاء الأحمر الودي الدولي أمام منتخب طاجيكستان أمس، والذي يأتي ضمن مرحلة الإعداد الأخيرة للمنتخب قبل مشاركته في كأس آسيا 2019، والتقى الوزير مع رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع إلى شرح عن التحضيرات الإدارية والفنية المتعلقة بإعداد منتخب البحرين لخوض غمار كأس آسيا لكرة القدم والإجراءات الإدارية التي اتخذها الاتحاد في سبيل تهيئة الأجواء المثالية أمام المنتخب من أجل الظهور بمستوى متميز في التجمع الآسيوي الكبير.

وكان منتخب البحرين، اختتم معسكره في سلطنة عمان، الذي شهد اهتماماً خاصاً باللياقة البدنية، تخلله مباراة ودية مع نظيره العُماني، انتهت بخسارته 1-2، وسبقه معسكر في الكويت.

ويشارك منتخب البحرين للمرة الخامسة في نهائيات كأس آسيا، وكانت أفضل نتائجه، تحقيق المركز الرابع عام 2004، ويلعب «الأحمر» في البطولة المقبلة، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم الإمارات وتايلاند والهند، ويقابل الأبيض الإماراتي في الافتتاح يوم 5 يناير المقبل.