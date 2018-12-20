كأس آسيا الجديدة تصل الإمارات بعد جولة الـ 25 ألف كيلو

المصدر: دبي ـــ البيان

وصلت إلى مدينة دبي، الكأس المخصصة للتنافس عليها في بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقررة من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبلين، بعد جولة امتدت على ما يقارب 25 ألف كيلو متر في مدن مختلفة من قارة آسيا.

وتم نقل الكأس إلى مبنى مقر طيران الإمارات، بحضور ممثلين عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2019 في الإمارات، وكذلك طيران الإمارات الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي.

وقال شين مان جيل مدير البطولة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "جولة الكأس للنسخة الـ17 من كأس آسيا، كانت بحق رحلة رائعة، وللمرة الأولى تم تقديم كأس جديدة بعد مرور 62 على التاريخ العريق للبطولة".

وأضاف: "كان أمراً مميزاً أن نقوم بمنح الجماهير في كافة أرجاء القارة، فرصة لا تتكرر لمشاهدة الكأس الجديدة عن قرب، وسعيد بالإقبال الكبير من قبل الجماهير".

ومن جهته، قال عادل الرضا نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في طيران الإمارات: "نحن نعتبر شراكتنا مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرصة من أجل التواصل مع الجماهير في الإمارات، وكذلك الجماهير في كافة أرجاء قارة آسيا والتي تشجع منتخباتها الوطنية".

وأضاف: "نحن متحمسون للعب دور أساسي في تقريب جماهير كرة القدم من الكأس، وإيجاد فرص وخبرات فريدة من نوعها طوال كأس آسيا 2019، ونسعى أيضاً لتقديم المزيد من الدعم لمكانة الإمارات كمركز رياضي عالم للأحداث الرياضية الكبرى".

ويشكل وصول الكأس الجديدة تصاعد وتيرة الحماس بين الجماهير في الإمارات، وكذلك للجماهير القادمة من خارج البلاد، والتي ستبدأ الوصول إلى المدن المضيفة الأربع أبوظبي ودبي والعين والشارقة، خلال الأيام القادمة من أجل حضور نهائيات كأس آسيا 2019.

وقال عارف حمد العواني مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة: "كأس البطولة تعتبر رمز لمكانة أي بطولة رياضية، وعندما يشاهد الناس هذه الكأس الرائعة المخصصة لكأس آسيا، فإنهم سيشعرون بالفخر بأننا نستضيف واحدة من أكبر وأهم البطولات على مستوى العالم".